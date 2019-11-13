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Elazığ tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı 3 yaralı
7 saat önce
Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı 3 yaralıElazığ'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:11 Kaynak: DHA
Tren, hemzemin geçitte otomobile çarptı 3 yaralı
Elazığ'da hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya- Tatvan seferini yapan '22012' sefer sayılı yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte Selahattin Yıldırım yönetimindeki 23 BA 446 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Otomobilin kaldırılmasının ardından tren, yoluna devam etti.
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