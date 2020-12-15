Elazığ TSO Başkanı Arslan'dan yerel esnafa destek çalışması - Son Dakika

Elazığ TSO Başkanı Arslan'dan yerel esnafa destek çalışması

15.12.2020 12:38
Elazığ TSO Başkanı Arslan'dan yerel esnafa destek çalışması, System.String[]

Kısıtlama sürecinin yaşandığı bu günlerde yerel esnafın desteklenmesi için Elazığ'daki market zincirlerinin Pazar günü açılmaması ile ilgili firmaların genel merkezlerine taleplerini ilettiklerini belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, kentte yaklaşık 70 marketi bulunan...

Kısıtlama sürecinin yaşandığı bu günlerde yerel esnafın desteklenmesi için Elazığ'daki market zincirlerinin Pazar günü açılmaması ile ilgili firmaların genel merkezlerine taleplerini ilettiklerini belirten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, kentte yaklaşık 70 marketi bulunan bir firmanın taleplerini uygun bulduğunu, diğerlerinden de cevap beklendiğini bildirdi.

24 Ocak'ta depremin yaşandığı ardından pandemi süreciyle zor günler geçirilen Elazığ'da yerel esnaf için Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, ulusal marketler zincirinde yer alan firmaların kentte hafta sonları kapanması için çalışma başlattı.

Yaptıkları çalışma ile ilgili bilgi veren Başkan Arslan,"Bildiğiniz üzere tüm dünyada ülkemizin de içinde bulunduğu büyük bir salgın yaşıyoruz. Bu dönemde en çok etkilenen işletmelerin küçük ve orta ölçekli yerel esnaflar olduğu aşikardır. Esnaflarımız günlerce işletmelerini kapatmak zorunda kalmış, çoğu zaman günlük giderlerini bile karşılamakta zorluk çekmişlerdir. Bu süreç maalesef devam etmektedir. İlimiz iş dünyasının bu zor günlerde talep ve beklentilerini ilgili bakanlıklar ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığıyla devletimizin zirvesine taşıdık. İş dünyamıza yönelik olarak KGF kefaletiyle KOSGEB Acil Destek Kredisi, TOBB Nefes Kredisi, Kısmi Çalışma Ödenekleri ve hükümetimiz tarafından birçok talebimiz üzerine destekler verildi. Tüm bu girişimler neticesinde piyasaya sürülen sıcak para miktarı yaklaşık 200 milyon lirayı geçmiştir. Esnafımız bir nebze olsun nefes aldı ama bu destekler yine de yeterli olmamıştır. Çünkü destek kapsamında olmayan sektörler ve desteklere müracaat etmesine rağmen çeşitli nedenlerle talebi karşılanmayan işletmelerimiz mevcuttur" dedi.

"Yerel esnafa destek çok değerli"

Sağlanan desteklerle beraber işletmelerin ayakta kalabilmesi ve istihdamlarını koruyarak il ekonomisine değer katabilmeleri için herkesin yerel esnafa sahip çıkmasının çok değerli olacağına değinen Arslan," Küresel e-Ticaret ve dev market zincirlerinden alışveriş konforumuzdan bir süreliğine uzaklaşmamız veya azaltmamız çok önemlidir. Bu günlerde ilimizdeki yerel esnaflarımızdan alışverişlerimizi yaparak onların zor günlerde yaşadığı sıkıntıların önüne geçelim. Her zaman bizlerin yanında olan yeri geldiğinde veresiye defterini açan, 'yoksa sonra verirsin' diyen, 'gel bir bardak çayımı iç' diyerek muhabbetini esirgemeyen, cenazemizde, düğünümüzde yanımızda olan, mahalleyi, sokağı gözetleyen, çocuklarımızı kollayan esnafımıza sahip çıkma zamanıdır. Elazığ halkı kadirşinastır. Bugüne kadar hem devletine hem de şehrine her daim desteğini vermiştir. Esnafımıza yerelde ne kadar çok sahip çıkarsak paramızın ilimizde kalmasını, yerelden ekonomiye destek verilmesini sağlamış oluruz"ifadelerine yer verildi.

"Zincir marketleri Pazar günü kapansın"

Yerel esnafın canlı tutulması ve mahalle içlerindeki küçük esnafların hafta da bir günde olsa iş yapma kapasitelerinin artırılması için önemli bir girişim başlattıklarına değinen Arslan,"Kısıtlama sürecinin yaşandığı bu günlerde hafta sonlarında ilimizdeki market zincirlerinin Pazar günü açılmaması için ilgili firmaların genel merkezlerine, bu talebimizi ilettik. İlimizin yaklaşık 70 marketi ile önemli bir markası olan firma bu talebimizi uygun karşılamıştır. İnşallah diğer ulusal marketler zinciri içinde yer alan firmalar da bu talebimize olumlu karşılık verirlerse, Pazar günleri sadece yerel esnaflarımız açık kalacak ve işleri bir nebze de olsa artacaktır. Zincir firmaların genel merkezlerine talebimiz ulaştırılmıştır. Olumsuz bir cevap alınması halinde bu talebimizi Ticaret Bakanlığı ve TOBB nezdinde ısrarla takip etmeye devam edeceğiz"diyerek sözlerini tamamladı. - ELAZIĞ

Elazığ TSO Başkanı Arslan'dan yerel esnafa destek çalışması

Ticaret, Elazığ, Market, Pazar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ TSO Başkanı Arslan'dan yerel esnafa destek çalışması - Son Dakika Ekonomi


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