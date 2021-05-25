Elazığ TSO Başkanı Arslan: "Irak, ülkemiz ve ilimiz için önemli bir pazar" - Son Dakika

Elazığ TSO Başkanı Arslan: "Irak, ülkemiz ve ilimiz için önemli bir pazar"

25.05.2021 13:47
Elazığ TSO Başkanı Arslan:

Irak'ın ülkemiz ve şehir için çok önemli bir pazar olduğuna dikkat çeken Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, "Bölgemizde yapı sektörünün en önde gelen ili olan Elazığ'ın bu önemli potansiyelinin ihracatla çok daha büyük boyutlara çıkartılması için konusunda...

Irak'ın ülkemiz ve şehir için çok önemli bir pazar olduğuna dikkat çeken Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, "Bölgemizde yapı sektörünün en önde gelen ili olan Elazığ'ın bu önemli potansiyelinin ihracatla çok daha büyük boyutlara çıkartılması için konusunda uzman olan TradeValley platformu ile yaptığımız protokol doğrultusunda önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağız" dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ve TradeValley ev sahipliğinde Elazığ ile Irak şirketleri arasında Haziran ayı sonunda Irak Yapı Sektörüne yönelik Sanal B2B Ticaret Heyeti organizasyonu hazırlıklarına start verildiği bildirildi.

Irak'ın ülke ve Elazığ için çok önemli bir pazar olduğunu belirten TSO Başkanı Asilhan Arslan, bu büyük pazardan kentin yeterince istifade edemediğine de dikkat çekti.

B2B organizasyonu ile çok önemli bir adım atıldığını anımsatan Arslan, "Bölgemizde yapı sektörünün en önde gelen ili olan Elazığ'ın bu önemli potansiyelinin ihracatla çok daha büyük boyutlara çıkartılması için konusunda uzman olan TradeValley platformu ile yaptığımız protokol doğrultusunda önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Irak'tan alım heyeti olarak Irak'lı yapı sektöründe faaliyet gösteren ithalatçı firmalar, büyük ölçekli müteahhit firmalar, yapı market satın almacıları ve kurumlar etkinliğe davet edilmiştir. Yapı sektörüne ürün tedariki yapan ve üreten üyelerimizi Iraklı iş insanları ile ortak bir dijital platforma davet ederek, nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilecektir. Bu Sanal B2B Ticaret Heyeti, yapı sektörüne ürün tedariki sağlayan ve üretim yapan Elazığlı firmaların katılacağı, Elazığ-Irak ticaretini canlandırılacağı, tüm tarafların kazanabileceği, ticari işbirliği arttırmayı ve geliştirmeyi hedeflemektedir. Birebir iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği on-line buluşmalar sayesinde, nokta atışı görüşmelerle Irak pazarına güvenli ve hızlı bir adım atma fırsatı yakalayacaklardır"diye konuştu.

Üst düzey firma ve yetkililerinden oluşan kalabalık bir Irak heyetinin yapı sektörü özelinde alım yapmak ve işbirliğini görüşmek üzere B2B programına katılım sağlayacağını aktaran Arslan," Hali hazırda ihracat yapan firmaların potansiyelini arttırmak ve ihracata yeni adım atacak firmalara yönelik Elazığ'dan direkt ihracat yapmak amacıyla düzenlenecek Sanal B2B Ticaret Heyetinin, yapı ve alt sektörleri başta olmak üzere ilgili sektörlerde iştigal eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinden azami 25 firmamızın katılımları ile gerçekleştireceğiz. Sanal B2B ticaret heyetine katılımın yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olduğu göz önünde bulundurularak ön başvuru için firmalarımızın ivedi olarak kayıt yaptırmasını bekliyoruz. Organizasyon için 25 firma kontenjanının dolması halinde başvurular kapanacaktır. Programa katılım bedeli 400 dolar olup, etkinliğin ilimiz iş dünyasına hayırlı olmasını diliyorum"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Elazığ TSO Başkanı Arslan: Irak, ülkemiz ve ilimiz için önemli bir pazar

Haziran, Ticaret, Elazığ, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ TSO Başkanı Arslan: 'Irak, ülkemiz ve ilimiz için önemli bir pazar' - Son Dakika Ekonomi


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