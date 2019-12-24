Elazığ TSO'da yıl sonu bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ TSO'da yıl sonu bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı - Son Dakika

Elazığ TSO'da yıl sonu bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı

6 saat önce

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) tarafından, yıl sonu bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Elazığ TSO'da yıl sonu bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı, System.String[]

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) tarafından, yıl sonu bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.


Elazığ TSO tarafından bir otelde yapılan yıl sonu değerlendirme toplantısı ulusal ve yerel medya temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ile Meclis Başkanı Ahmet Yaşar 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi verildi. Toplantı, 2019 yılı değerlendirmesi ile 2020 yılı hedefleri konularının istişare edilmesiyle sona erdi.


Kurumun 'stratejik plan' hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, "Oda hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi, üyelerimize daha etkin hizmet verilmesi ve verimliliğin artırılması için odamız organizasyon yapısı yenilenmiş olup bu doğrultuda 3 ayrı müdürlük kurularak tüm birimlerimiz bu müdürlükler altında toplanmıştır. Görev ve sorumluluklar yeniden belirlenmiş olup iyileştirme faaliyetleri sürekli olarak devam etmektedir. Odamız tarafından AB Hibe Fonları ağırlıklı olmak üzere yerel kaynaklara 13 ayrı proje hazırlanmıştır. Bu projelerimizden bazıları ön değerlendirme süreçlerini başarıyla geçmiş olup, projelerin nihai sonuçlanması beklenmektedir. Toplamda 11 milyon Euro tutarındaki bu projeler ilin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve sanayisine yeni bir ivme kazandıracak aynı zamanda küresel boyutta üretim ve hizmet kalitesinin yakalanmasına öncülük edecektir. Projeler, üretim ve hizmet altyapılarının oluşturulmasının yanı sıra, nitelikli üretim, nitelikli hizmet, nitelikli personel, nitelikli sunum, tasarım, inovasyon, pazarlama, markalaşma, kümelenme, rekabet, lojistik gibi tüm süreçleri kapsamaktadır"diyerek projelerden bahsetti.


Odanın bugüne kadar yaptığı faaliyetler ve bundan sonraki çalışmalardaki beklentiler konusunda toplantı düzenlediklerini anımsatan TSO Meclis Başkanı Ahmet Yaşar ise, " 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimizin menfaatlerini içinde barındıran bütün çalışmaların içerisinde tüm odalarımızla birlikte olmaya çalıştık. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Şehrin sorunlarını tespit etme noktasında en büyük destekçimiz basın mensuplarıdır. Daha sonra yaptığımızı çalışmaların sonuca ulaştığını veya sonucunu yine hitap ettiği kitleye ulaştırma görevi de yine basına düşüyor. Yani basın işini iyi yaparsa bizlerin de aslında performansı o derece güçlü seviyede oluyor. Basının güçlü olması da ekonominin güçlü olmasına bağlıdır. Bizler,çok zor şartlarda ve kısıtlı bütçelerle hizmet vermeye çalışan basın kuruluşlarının ızdırıplarını anlıyoruz. Bundan dolayıdır ki ekonomi ne kadar güçlendirirsek basın da o kadar güçlü olur. Çünkü basın gerçekten her yerde lazım"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Meclis Başkanı, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:39 Kaynak: İHA
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