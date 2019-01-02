Elazığ Tso ile İş-Kur Arasında "Megip" Protokolü

Elazığ TSO ile İş-Kur arasında MEGİP protokolü imzalandı.

Elazığ TSO ile İş-Kur arasında MEGİP protokolü imzalandı.



Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş-Kur İl Müdürlüğü ortaklığında, işverenlerin ara eleman problemini çözmek için hazırlanan Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP) kapsamında, protokol imzalandı. Elazığ TSO'da düzenlenen protokol imza törenine, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, İş-Kur İl Müdürü Abdullah Balcı, iş verenler ve oda yönetim kurulu üyeleri katıldı.



MEGİP projesi kapsamında 2019 yılının ilk günlerinde kurslar açmaya devam ettiklerini belirten Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, " İş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanları iş dünyasına kazandırma adına eğitim programlarımızdan MEGİP kapsamında bugün ön muhasebe biriminin bir kursunu daha açıyoruz. İş dünyasında ihtiyaç anlamında aldığımız talepleri değerlendirerek eğitimcilerle iş gücümüzü buluşturup, iş dünyasına yeni iş güçleri katıyoruz. Ekonomik sıkışıklığın olduğu şu günlerde yaptığımız programlar ve faaliyetler çok değerli. Çalışan firmalarımız hem mevcut iş gücü kalitelerini arttırma hem de geliştirme adına çalışmalarına devam ediyorlar. Biz de İş-Kur'un bize verdiği destek ile birlikte bugün ön muhasebe biriminde çalışacak arkadaşlarımızın ilk eğitim programını, protokol altına alıp yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde bir çok sektörle alakalı yine kurslarımız açılacak. İş dünyamıza yeni iş güçlerini katacağız. İnanıyoruz ki niteliğini arttırdığımız bu iş gücü ile birlikte Elazığımız, ekonomik geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecektir" dedi.



İş-Kur İl Müdürü Abdullah Balcı ise, " Mesleki eğitim kursumuzu başlatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlara vesile olur inşallah. Ekonomiye çok büyük katkısı olan aktif iş gücü hizmetleri programımızın mesleki eğitim geliştirme ve beceri kursu, işverene en uygun ve en yüksek ücrette olan bir kursumuz " ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından hazırlanan protokol Arslan ile Balcı arasında imzalandı. - ELAZIĞ

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