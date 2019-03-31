Son Dakika Haberleri: Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de Oy Verme İşlemi Tamamlandı

Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de Oy Verme İşlemi Tamamlandı

57 dakika önce

Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de oy verme işleminin saat 16.00 itibariyle tamamlanmasıyla oy sayımına da başlandı.

Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de Oy Verme İşlemi Tamamlandı, System.String[]
Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de oy verme işleminin saat 16.00 itibariyle tamamlanmasıyla oy sayımına da başlandı.

419 bin 71 seçmeni bulunan Elazığ'da da sabah saat 07.00 itibariyle bin 654 sandıkta başlayan oy kullanma işlemi 16.00 itibariyle sona erdi. Sandıklar açılarak, oy sayımı başladı. Türkiye genelinde erken oy kullanan şehirler arasında yer alan Elazığ'da sabah saat 07.00 itibariyle oy kullanma işlemleri başladı. Sabahın erken saatlerinde bölge genelinde okullarda kurulan sandıklarda 16.00'ya kadar oy kullanma işlemi sürdü. 419 bin 71 seçmenin yer alması nedeniyle kurulan bin 654 sandık açıldı. Açılan sandıklarda oy sayım işlemi başladı.

Bingöl'de 777 sandık kuruldu

Bingöl'de de sabah saat 07.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemleri saat 16.00 itibariyle tamamlandı. 185 bin 419 seçmenin olduğu kentte toplam 777 sandık kuruldu.

Genç ilçesine bağlı Sarmaya köyünde ise kar yağışı nedeniyle kapanan yoldan dolayı 3 saat gecikmeli olarak sandık kurularak, seçimler sorunsuz gerçekleştirildi.

Tunceli'de 294 sandık kuruldu

67 bin 213 seçmenin bulunduğu Tunceli'de 294 sandık kuruldu. Sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi ise 16.00 itibariyle tamamlandı. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak oy sayımı başladı.

Oy verme işleminin erken başlayıp, erken bittiği 32 il arasında bulunan Elazığ, Tunceli ve Bingöl'de şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun olmadığı öğrenildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:33 Kaynak: İHA

Tunceli, Bingöl, Elazığ, Güncel
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