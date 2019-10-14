Son Dakika Haberleri: Elazığ Türk bayraklarıyla gelin gibi süslendi
Son Dakika Yerel Elazığ Türk bayraklarıyla gelin gibi süslendi

Elazığ Türk bayraklarıyla gelin gibi süslendi

30 dakika önce

Elazığ Türk bayraklarıyla gelin gibi süslendiELAZIĞ - Elazığ'ın caddeleri Barış Pınarı Harekatına destek amacıyla Türk bayraklarıyla donatıldı.

Elazığ Türk bayraklarıyla gelin gibi süslendi

ELAZIĞ - Elazığ'ın caddeleri Barış Pınarı Harekatına destek amacıyla Türk bayraklarıyla donatıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na destek tüm Türkiye genelinde olduğu Elazığ'da da devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi dün gece sabaha kadar tüm caddeleri Türk Bayrakları ile donattı.Türk bayraklarıyla donatılan şehir ayrı bir görsel güzelliğe kavuştu. Vatandaşlarda, yapılan çalışma nedeniyle yetkililere teşekkür etti.

Hükümetin arkasında olduklarını belirten vatandaşlardan Hüseyin Polat, "Hükümetimiz dünya lideridir. Cumhurbaşkanımız dünyaya ferman okuyor ve bizde arkasındayız. Hükümetimizin bir şey bildiği vardı ki bu harekatı yaptı. Bazıları hükümet iyi değil diyor. Onlar boş beleş adamlardır. Boş beleş adamın söyleyeceği odur. Yaşım 62, askere götürsünler gitmesem namerdim. Kendi vatandaşım için şehit olurum" dedi.

Barış Pınarı Harekatı'nın yapılması gereken bir harekat olduğunu aktaran İhsan Bozkaya, "Bence iyi ve olması gereken bir karar. Suriye'deki vatandaşlarda ülkelerine geri dönmesi için iyi bir şey. Caddelere bayrakların asılması son derece çoşku veriyor. Aynı zamanda azim oluyor" diye konuştu.

Çok onurlu ve şerefli bir harekat olduğunu dile getiren Ahmet Sever ise, belediyenin caddeleri bayraklarla donatmasının çok güzel olduğunu söyledi.

Elazığ Türk bayraklarıyla gelin gibi süslendi

Barış Pınarı Harekatı, Elazığ, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:19 Kaynak: İHA
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