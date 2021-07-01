Elazığ Uluova Sulaması Masaya Yatırıldı - Son Dakika

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü01 Temmuz 2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüz Namık Kiper Toplantı Salonunda 'Elazığ Uluova Sulaması' masaya yatırıldı. Toplantıya Tarım ve Orman Bakanlığı Yardımcılarımız Akif Özkaldı, Mehmet Hadi Tunç, Ayşe Ayşin Işıkgece, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Tolga Ağar, Adalet ve Kalkınma Partisi Elazığ İl Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Başkanı, Genel Müdürümüz Kaya Yıldız, Genel Müdür Yardımcımız Şadiye Yalçın, Elazığ Bölge Müdürümüz Mahmut Dündar ve ilgililer katıldılar. Söz konusu toplantı Bölge Müdürümüz Mahmut Dündar tarafından yapılan sunum ile başladı. Sunumun ardından kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler üzerinde değerlendirmeler ve istişarelerde bulunuldu. 1985 yılından 2008 yılına kadar işletilen pompajlı klasik açık ana kanal ve kanaletli sisteme sahip sulama tesisi idi. Ancak tesisteki şebeke imalatlarının çok eski olması, su kayıplarının yüksek olması ve Sulama Birliğinin elektrik giderlerini karşılamaması/karşılayamamasından dolayı 2008 yılından sonra işletilememiştir. Yöre çiftçisinden imkanları olanlar YAS kuyusuna yönelmiş geri kalanlar ise sulu tarımdan vazgeçmek zorunda kalmıştır. Çiftçinin bu mağduriyetini gidermek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için 2017 yılında sulama sistemi borulu sistem olarak yeniden ihale edilmiştir. 2017 yılında sözleşmesi imzalanarak işe başlanılan Elazığ Uluova Sulaması 1. Kısım İnşaatı işi kapsamında 146. 560 dekar alanın kapalı borulu sulama şebekesi imalatının yapılması öngörülmüştür. Bu çerçevede S1-Y7 hattı KM: 6+658 - 11+054 arası, S1-Y7-1 hattı KM: 1+000 - 12+179 arası boru imalatları tamamlanmış olup, %15 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır.