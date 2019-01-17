Elazığ, Uygulamalı Temel İlk Yardım Eğitiminde İlk 10'da

Elazığ'ın, 2018 yılında uygulamalı temel ilk yardım eğitimi verilen kişi sayısı ile Türkiye'de 9. sırada yer aldığı bildirildi.

Elazığ'ın, 2018 yılında uygulamalı temel ilk yardım eğitimi verilen kişi sayısı ile Türkiye'de 9. sırada yer aldığı bildirildi.





İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan istatistiklere göre sertifikalı uygulamalı temel ilk yardım eğitimi kapsamında Elazığ'da 662 kişiye eğitim verildiğini belirtti.





Bu sayı ile Elazığ'ın Türkiye'de 9. sırada yer aldığını ve bunun önemli bir başarı olduğunu ifade eden Polat, şöyle devam etti:



"Yapılan araştırmalara göre ülkemizde vakalarda ölümlerin yüzde 10'u ilk 5 dakika içinde meydana gelmektedir. Kaza yerinde ilk 5 dakika içinde uygulanacak etkili ilk yardım ile hayat kurtarmak ya da durumunun kötüye gitmesi önlenebilir. Bizden ilk yardım eğitimi talep eden tüm kurum, sivil toplum kuruluşları ve kişilere yönelik müdürlüğümüz 112 Acil Sağlık Hizmetlerine bağlı ilk yardım birimi tarafından tamamen ücretsiz sertifikalı eğitim programı düzenlenmektedir."





Eğitimlerin bu yıl da devam edeceğini aktaran Polat, katılımcılara hasta, yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalar, yaralanmalar, yanık, sıcak çarpması, donmalar, kırık çıkık burkulmaları, bilinç bozuklukları, zehirlenme, hayvan ısırmaları, göz, kulak, buruna yaban cisim kaçması, boğulmada ilk yardım ve yaralı taşıma gibi temel konularda uygulamalı ve teorik eğitim verildiğini aktardı.



Polat, 2 gün süren eğitimlerin sonunda pratik ve teorik olarak düzenlenen sınavı başarı ile geçen katılımcılara 3 yıl geçerli sertifika verildiğini kaydetti.

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