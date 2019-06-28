Son Dakika Haberleri: ELAZIĞ Üzerini halıyla kapatıp, ölümüne neden olduğu bebeğini çöpe attı
Son Dakika Güncel Haber

ELAZIĞ Üzerini halıyla kapatıp, ölümüne neden olduğu bebeğini çöpe attı

1 saat önce

Üzerini halıyla kapatıp, ölümüne neden olduğu bebeğini çöpe attıElazığ'ın Karakoçan ilçesinde Kader Oğuz (36), ilişki yaşadığı H.G.'den dünyaya getirdiği bebeğini, komşularının ağlama sesini duymaması için çatı katına koyup, üzerini halıyla kapattı.

Üzerini halıyla kapatıp, ölümüne neden olduğu bebeğini çöpe attı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Kader Oğuz (36), ilişki yaşadığı H.G.'den dünyaya getirdiği bebeğini, komşularının ağlama sesini duymaması için çatı katına koyup, üzerini halıyla kapattı. Ölen bebeğinin cesedini çöpe atan Oğuz, yakalanıp, tutuklandı.
Karakoçan ilçesinde eşini 11 yıl önce kaybeden 2 çocuk annesi Kader Oğuz, birlikte olduğu H.G.'den hamile kaldı. Oğuz, 24 Haziran günü evinin banyosunda yalnız başına erkek bebek dünyaya getirdi. Oğuz, komşularının ağlama sesini duymaması için bebeği, çatı katına koyup, üzerini halıyla kapattı. İki gün sonra bebeğinin öldüğün fark eden Oğuz, cesedi sokaktaki çöp konteynerine bıraktı.
Belediye temizlik görevlileri, çöpteki bebek cesedini görüp, polise haber verdi. Bebeğin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, bebek cesedinin, aynı sokakta oturan Kader Oğuz tarafından çöpe bırakıldığı tespit etti. Gözaltına alınan Oğuz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Oğuz, savcılığı verdiği ifadesinde, bebeği yalnız başına dünyaya getirdiğini komşularının ağlama sesini duymaması için çatı katına koyup, üzerini halıyla kapattığını söyledi.
Mahkemeye çıkarılan Kader Oğuz, tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 çocuğu ise devlet korumasına alındı.
ELAZIĞ Üzerini halıyla kapatıp, ölümüne neden olduğu bebeğini çöpe attı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:03 Kaynak: DHA
Karakoçan, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Banyoda doğurduğu bebeği ağlamasın diye halının altına koydu, ölünce çöpe attı! İnternet üzerinden cinsel fantezi sonu oldu Öz kızını 15 el ateş ederek öldüren babanın ifadesi kan dondurdu Talihsiz kadın, yol ortasında başından vurularak öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 19:19:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ELAZIĞ Üzerini halıyla kapatıp, ölümüne neden olduğu bebeğini çöpe attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]