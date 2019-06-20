Son Dakika Haberleri: Elazığ Valiliği: "3 kişi kurtarıldı, 20 kişi otele yerleştirildi"
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Elazığ Valiliği: "3 kişi kurtarıldı, 20 kişi otele yerleştirildi"

54 dakika önce

Elazığ Valiliği yoğun yağışla birlikte oluşan su taşkınları ve sel nedeniyle mahsur kalan 3 kişinin kurtarıldığını, 20 kişinin de otele yerleştirildiğini bildirdi.

Elazığ Valiliği:
Elazığ Valiliği yoğun yağışla birlikte oluşan su taşkınları ve sel nedeniyle mahsur kalan 3 kişinin kurtarıldığını, 20 kişinin de otele yerleştirildiğini bildirdi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün öğlenden sonra görülen yoğun yağış sonrasında ilimizde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Kamu kurumlarımız, ilimiz belediyesi ve merkeze bağlı belde belediyeleri tüm imkanlarını kullanarak zarar gören yerlere Valiliğimiz koordinasyonunda ivedi bir şekilde müdahale etmişlerdir. Belediye çalışmalarına destek olmak sel ve su baskınlarından etkilenen bütün vatandaşlarımıza biran önce yardımcı olmak üzere kurumlarımızın bütün imkanları seferber edildi. İl Özel İdaresi, Karayolları, AFAD, Çevre ve Şehircilik, DSİ ve diğer ilgili birimlerimize ait bütün araç ve ekipler Valimiz Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla selden etkilenen alanlara sevk edilerek seferber edilmişlerdir. Sel ve su baskınından etkilenen 3 vatandaşımız AFAD ekiplerimiz tarafından anında müdahale edilerek kurtarılmış, 20 vatandaşımız otellere yerleştirilmiş ve vatandaşlarımızın gıda, iaşe gibi ihtiyaçları sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız, Kızılay ve AFAD tarafından karşılanmıştır. Ayrıca hasar tespit çalışmalarına hemen başlanmış ve bu çalışmalar yüzde 90 oranında tamamlanmıştır" denildi. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:15 Kaynak: İHA
Elazığ Valiliği, Elazığ, Güncel
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