Elazığ Valiliği, hasarsız ve az hasarlı yapıları açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ Valiliği, hasarsız ve az hasarlı yapıları açıkladı - Son Dakika

Elazığ Valiliği, hasarsız ve az hasarlı yapıları açıkladı

6 saat önce

Elazığ Valiliği, şu ana kadar yapılan çalışmada hasar tespit incelemesi yapılan yerlerden 6 bin 845 yapının hasarsız, 4 bin 482 yapının ise az hasarlı olduğunu açıkladı.

Elazığ Valiliği, hasarsız ve az hasarlı yapıları açıkladı, System.String[]

Elazığ Valiliği, şu ana kadar yapılan çalışmada hasar tespit incelemesi yapılan yerlerden 6 bin 845 yapının hasarsız, 4 bin 482 yapının ise az hasarlı olduğunu açıkladı.


Valiliğin resmi sitesinden hasar tespiti tamamlanmış az ve hasarsız mesken, konut, ticarethane listeleri yayınlandı. Açıklamada, hasarsız ve boyası, sıvası ile ince çatlaklar oluşan az hasarlı binaların kullanılmasında bir sakınca olmadığı aktarıldı.


Yayınlanan listede ise incelemesi tamamlanan yapılardan 6 bin 845'inin hasarsız, 4 bin 482'sinin ise az hasarlı olduğu yer aldı. - ELAZIĞ

Elazığ Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:38 Kaynak: İHA
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