Elazığ Valiliğinden deprem ile ilgili bilgilendirme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ Valiliğinden deprem ile ilgili bilgilendirme - Son Dakika

Elazığ Valiliğinden deprem ile ilgili bilgilendirme

6 saat önce

Elazığ Valiliği tarafından deprem sonrasında oluşan olumsuzluklarla ilgili talep, istekler ve ayrıca evlerdeki hasar tespiti ile ilgili müracaatlar konusunda bilgilendirme yapıldı.

Elazığ Valiliğinden deprem ile ilgili bilgilendirme, System.String[]

Elazığ Valiliği tarafından deprem sonrasında oluşan olumsuzluklarla ilgili talep, istekler ve ayrıca evlerdeki hasar tespiti ile ilgili müracaatlar konusunda bilgilendirme yapıldı.


Valilik açıklamasında, "İlimizde 24 Ocak günü saat 20.55'te meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından İçişleri Bakanlığımızın Afet ve Acil Durum Eylem Planı doğrultusunda Valiliğimiz bünyesinde Kriz Merkezi oluşturulmuş gerekli planlama ve çalışmalar başlatılmıştır. Bu süreçte vatandaşlarımız deprem sonrası oluşan olumsuzluklarla ilgili talep ve isteklerini ayrıca evlerindeki hasar tespiti ile ilgili müracaatlarını Valiliğimiz 'Açık Kapı' birimine yapabilirler. Aynı zamanda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından da alınan hasar tespit müracaatları, kısa sürede etkili bir şekilde neticelendirmek için hem il merkezinde hem de ilçelerimizdeki vatandaşlarımız şahsen veya valiliğimizin 0 424 2374599 numaralı telefonunu arayarak iletebilirler" denildi. - ELAZIĞ

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:19 Kaynak: İHA
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