Elazığ Valiliğinden gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu - Son Dakika

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Elazığ Valiliğinden gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu
13 dakika önce
Elazığ Valiliğince, gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:50 Kaynak: AA
Elazığ Valiliğince, gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Enkazda kalan insanları kurtarmak için canları pahasına çalışan kurtarma ekiplerinin morallerini bozmak için yaptığı insanlık dışı yalan haberi sebebiyle, Elazığ Valiliğimizce Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
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