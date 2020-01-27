Elazığ Valiliğinden gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ Valiliğinden gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Elazığ Valiliğinden gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

13 dakika önce

Elazığ Valiliğince, gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Elazığ Valiliğinden gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu, System.String[]

Elazığ Valiliğince, gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Enkazda kalan insanları kurtarmak için canları pahasına çalışan kurtarma ekiplerinin morallerini bozmak için yaptığı insanlık dışı yalan haberi sebebiyle, Elazığ Valiliğimizce Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Serdar Akinan, Twitter, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği verilecek
Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Pazartesi günü maddi yardımlara başlıyoruz Kobe Bryant'ın helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce Twitter'da yazdı Burak Yılmaz duyurdu: Beşiktaş'tan depremzedelere 300 bin lira destek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 01:03:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ Valiliğinden gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]