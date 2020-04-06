Son Dakika › Güncel › Elazığ Valiliğinden sokak hayvanlarına yem ve mama desteği - Son Dakika
Elazığ Valiliğinden sokak hayvanlarına yem ve mama desteği
6 saat önce
Elazığ Valiliği, yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları ve kuşlara yem ile mama veriyor.
Elazığ Valiliği, yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları ve kuşlara yem ile mama veriyor.
Kentte, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında lokanta, restoran gibi iş yerlerinin hizmetlerini geçici durdurması, park ve bahçelerdeki insan yoğunluğunun azalmasından dolayı yem ve mama bulamayan sokak hayvanları ile kuşlar için çalışma başlatıldı.
65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan bireylere yönelik yardımlarını sürdüren Vefa Sosyal Destek grubu ekipleri, sokak hayvanları için de kentin belirli noktalarına yem ve mama bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:12 Kaynak: AA
Son Dakika CHP Torbalı ilçe yöneticisi Yunus Karakoç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Türkiye, dünyada koronavirüs vaka sayısında 9., can kaybında ise 12. sırada Bakan Soylu'dan POMEM sonuçlarını bekleyen adaylara müjde: 15 güne kadar sonuçlar neticelenir