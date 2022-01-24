ELAZIĞ VALİSİ: 21 BİN 200 KONUTUN İHALESİNİ YAPTIK, 17 BİN 100 KADARININ KURASINI ÇEKTİK - Son Dakika

ELAZIĞ'da, 24 Ocak depreminin yıl dönümünde depremzedeler, Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından evlerinde ziyaret edildi. Vali Toraman, "Depreme müteakip bugün itibarıyla Toplu Konut İdaresi eliyle 21 bin 200 civarında konutun ihalesini yapmış durumdayız ve bunların da bugün itibariyle yaklaşık 17 bin 100 kadarının kurasını çektik, vatandaşlarımızın konutlarını belirledik" dedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 2 yıl geçti. Bu kapsamda depremin ikinci yılında Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Mustafapaşa ve Rüstempaşa mahallesindeki yeni konutlarına ve dükkanlarına yerleşen depremzede vatandaşları ziyaret etti.

'VATANDAŞLARIMIZ EVLERİNDEN MEMNUN'

Elazığ Valisi Ömer Toraman yaptığı açıklamada, "Bugün Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremin ikinci yıldönümü. Şiddeti yüksek bir depremdi ve çok şükür can kaybı fazla olmadı. Bu bizim bir tesellimiz. Ancak tabii yıkım fazla oldu. Geçen süre içerisinde de bugün itibariyle çok şükür bu yıkımın da telafi edildiğini görüyoruz. Vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz evlerinde ve onların sevincine, mutluluğuna ortak olmaya çalışıyoruz. Depremi müteakip bugün itibarıyla Toplu Konut İdaresi eliyle 21 bin 200 civarında konutun ihalesini yapmış durumdayız ve bunların da bugün itibariyle yaklaşık 17 bin 100 kadarının kurasını çektik, vatandaşlarımızın konutlarını belirledik. Hızlı bir şekilde de taşınmaya da devam ediyor vatandaşlarımız. Bu kadar kısa sürede bu kadar yapı stoğunun yapılması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin gücüne işaret eder. İnşallah kalan bir miktar konutu da kısa zamanda tamamlayıp vatandaşlara teslim ederek bu tahribatı gidermiş olacağız. Vatandaşlarımız evlerinden memnun. Biz de onların mutluluğuna şahit olmaktan dolayı memnunuz."

'DEVLETİN YAPTIĞI KONUTLAR GERÇEKTEN MUAZZAM'

Rüstempaşa Mahallesindeki yeni konutuna yerleşen 2 çocuk babası Ayhan Aygün, "Biz de depremzedeyiz, yeni evimize taşındık. Eski evimiz yine Rüstempaşa'daydı. Deprem gecesinden itibaren İçişleri Bakanımız ve Çevre Şehircilik Bakanımız bizim yanımızdaydı. Allah devletimizden razı olsun. Bizi yalnız bırakmadılar, sahip çıktılar. Bugün olduğu gibi bizlere sahip çıktılar, evlerimizi inşa edip evlerimize yerleştirdiler. Evlerimiz zaten 40 yıllık evlerdi. Depremde haliyle atıl duruma düştü yani şu anda devletin yaptığı konutlar gerçekten muazzam, mükemmel. Her yönüyle biz devletimize ne kadar teşekkür etsek azdır" dedi.