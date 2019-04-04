Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Arayarak Depremle İlgili...
12 dakika önce
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arayarak depremle ilgili bilgi aldı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:22 Kaynak: AA
Erdoğan'ın "Topal Ördek" Benzetmesine İmamoğlu'ndan Yanıt Geldi
Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye Alparslan Türkeş'in Ölüm Yıldönümü Nedeniyle Taziye Telefonu
Elazığ'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem! Birçok İlde Hissedildi
İmamoğlu, YSK'nın 14 İlçedeki Sayım Sonuçlarını Yayınladı! İşte Son Durum