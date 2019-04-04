Son Dakika Haberleri: Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Arayarak Depremle İlgili...

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Arayarak Depremle İlgili...

12 dakika önce

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arayarak depremle ilgili bilgi aldı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım,
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arayarak depremle ilgili bilgi aldı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:22 Kaynak: AA

Elazığ, Recep Tayyip Erdoğan, Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Güncel
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