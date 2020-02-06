Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "İl genelinde 10 Şubat'tan itibaren bütün eğitim kurumlarında... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım: 'İl genelinde 10 Şubat'tan itibaren bütün eğitim kurumlarında... - Son Dakika

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "İl genelinde 10 Şubat'tan itibaren bütün eğitim kurumlarında...

7 saat önce

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "İl genelinde 10 Şubat'tan itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir hafta daha ara verilmiştir.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım:

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "İl genelinde 10 Şubat'tan itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir hafta daha ara verilmiştir."

Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:46 Kaynak: AA
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