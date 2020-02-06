Son Dakika › Güncel › Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım: 'İl genelinde 10 Şubat'tan itibaren bütün eğitim kurumlarında... - Son Dakika
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "İl genelinde 10 Şubat'tan itibaren bütün eğitim kurumlarında...
7 saat önce
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "İl genelinde 10 Şubat'tan itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir hafta daha ara verilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:46 Kaynak: AA
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım: "İl genelinde 10 Şubat'tan itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir hafta daha ara verilmiştir."
Son Dakika Elazığ'da depremzedelere yapılan yardım sırasında kaydedilen görüntüler tepki topladı Yurtiçi Kargo, deprem sonrası hassasiyetiyle büyük takdir topladı Karabük Valiliği'nden 7 il için kritik uyarı: Kar kalınlığı 20 ile 50 santimi bulacak Şehit annesinden evladına son sözler: Yalvarıyorum size, almayın yavrumu