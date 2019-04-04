Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sivrice İlçesinde Meydana Gelen 5,2 Büyüklüğündeki Depremde, 3...
15 dakika önce
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sivrice ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde, 3 köyde hafif hasarın oluştuğunu bildirdi.
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sivrice ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde, 3 köyde hafif hasarın oluştuğunu bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:19 Kaynak: AA
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