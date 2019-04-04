Son Dakika Haberleri: Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sivrice İlçesinde Meydana Gelen 5,2 Büyüklüğündeki Depremde, 3...

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sivrice İlçesinde Meydana Gelen 5,2 Büyüklüğündeki Depremde, 3...

15 dakika önce

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sivrice ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde, 3 köyde hafif hasarın oluştuğunu bildirdi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sivrice İlçesinde Meydana Gelen 5,2 Büyüklüğündeki Depremde, 3..., System.String[]
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sivrice ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde, 3 köyde hafif hasarın oluştuğunu bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:19 Kaynak: AA

Elazığ, Sivrice, Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Güncel
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