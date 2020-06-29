Elazığ Valisi Erkaya Yırık, basın mensupları ile buluştu - Son Dakika

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, basın mensupları ile buluştu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Elazığ Valiliği'ne atanan Vali Erkaya Yırık, basın mensuplarıyla biraraya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Elazığ Valiliği'ne atanan Vali Erkaya Yırık, basın mensuplarıyla biraraya geldi.

Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor


Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen tanışma toplantısında Vali Yırık, kentte faaliyet gösteren ulusal ve yerel medya temsilcilerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.


Vali Yırık, yönetimin vatandaşlarla ilgili hizmetleri yaparken, kamuoyunun yapılanlardan haberdar olması için basına ihtiyaç duyduğunu belirterek, "İdare, basın mensupları olmadan yapılmaz, basın mensupları da idare olmadan işten keyif almaz. Dolayısıyla hep beraber müşterek bir şekilde Elazığ'ımıza hizmet etmeye çalışacağız." dedi.

Kentin bu kadar yöneticisine yakın, milletini seven, yaşadığı kentle ilgili medya anlayışından dolayı basın mensuplarına teşekkür eden Yırık, şunları kaydetti:


"İdarecinin tabi ki yöneticilik mesleğini yalnız yapması mümkün değildir. Sizlerin de katkısı ve desteğiyle, el birliğiyle vatandaşlarımızın mutlu olacağı ve hepimizin hayırla yad edileceği bir hizmet bırakabilmek, kuşkusuz başta benim olmak üzere hepimizin kazancına olacaktır. 18 Haziran itibariyle başlamış bulunan yeni görevimin şahsım, Elazığ halkı, milletimiz, devletimiz ve hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geldiğiniz için, bizimle burada, bu sohbette eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum."

Elazığ Valiliği, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 11:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ Valisi Erkaya Yırık, basın mensupları ile buluştu - Son Dakika

Son Dakika

17:50 Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek 17:31 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 11:47 Bodrum Belediye Başkanı'ndan 370 liralık dönere eleştiri: Benim de kesem yetmez 10:03 Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu 09:25 Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı 08:59 Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 07:21 Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor 06:51 İstanbul'da 5 kişi, taksiciyi rehin alıp bombalı saldırı tehdidinde bulundular 01:53 İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor 21:18 TRT Haber muhabiri ve kameramanı İstanbul'da çıkan orman yangınında helikopterin boşalttığı suyla ıslandı
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
17:49
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
17:30
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
17:20
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
17:03
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
16:56
Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi
16:55
Yeni Malatyasporlu Bifouma, Çin'in Schenzhen FC takımına gidiyor
16:52
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ASEAN üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
16:49
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
16:46
Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng ile yeni sözleşme imzalamayacak
16:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 17:58:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ Valisi Erkaya Yırık, basın mensupları ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]