Elazığ Valisi Erkaya Yırık, depremin ardından Karakoçan ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde dün meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından Karakoçan ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Yırık, beraberinde ilgili kurum müdürleriyle depremden etkilenen Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kuşbayırı, Çelebi, Yeşilbelen, Sarıhan ve Çan köylerini ziyaret etti.

Yetkililerden bilgi alan Yırık, depremzedelerle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Yırık, burada yaptığı açıklamada, Karakoçan ilçesinde depremden etkilenen köylere 20 kişilik AFAD arama kurtarma personelini sevk ettiklerini söyledi.

Depremde can kaybının olmadığını belirten Yırık, "Depremin etkisiyle yıkılan ev olup olmadığıyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personelimiz sabahtan itibaren 10 kişiden oluşan 5 ekiple ön hasar tespit çalışmalarına başladılar. Bugün geldiğimiz noktada hamdolsun ciddi bir şekilde hasarın olmadığını buradan ifade edebiliriz. Ağır hasarlı olan ve hak sahibi vatandaşlarımıza da inşallah bundan sonraki süreçte devletimiz tarafından her türlü yardım yapılacaktır." diye konuştu.

Yırık, geçen yıl 24 Ocak'ta yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde tecrübe kazandıklarını, afetleri yönetme konusunda devletin Elazığ'da her zaman en güzelini ortaya koyduğunu dile getirdi.

Elazığ'daki deprem nedeniyle 21 bin konutun inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirten Yırık, bunların üçte ikisini teslim ettiklerini kaydetti.

Dün meydana gelen depremin ardından da çadır ve gıda gibi ihtiyaçların akşamdan itibaren köylere yönlendirildiğini aktaran Yırık, yetkililerin de sürekli vatandaşlarla irtibat halinde olduğunu ifade etti.

Devletin her anlamada çok güçlü olduğunu dile getiren Yırık, şunları kaydetti:

"Milletvekillerimizle, belediye başkanımızla ve kamu kurum müdürleriyle Kuşbayır köyündeyiz. Muhtarım da burada, vatandaşlarımız da yine bizimle birlikte. Hallerini, durumlarını sormak ve geçmiş olsun demek için buraya geldik. Devletimiz çok güçlü bir devlettir. Vatandaşlarımıza yine muhtarımızın vasıtasıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın selamı getirdim. Sayın bakanımızın geçmiş olsun dileklerini getirdim. Tekrar geçmiş olsun dileğimi iletiyorum. Allah bir daha böyle bir afeti vermesin."

Vali Yırık'a, AK Parti Milletvekili Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da eşlik etti.