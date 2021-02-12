Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Keban'ı ziyaret etti - Son Dakika

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Keban'da çeşitli temaslarda bulundu.

Vali Yırık, Keban Hükümet Konağı önünde kendisi çiçekle karşılayan çocuklara kitap, satranç takımı gibi çeşitli hediyeler verdi.

Kaymakamlığa geçen Yırık Kaymakam Hasan Akbulut ile görüştü, ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yırık, "Bu güzel ilçemizde, ahenk içerisinde, uyum içerisinde çalışıyor olmanızdan dolayı hepinize teşekkür ederim." dedi.

Keban Belediyesini ziyaret eden Yırık, Belediye Başkanı Fethiye Atlı ile görüştü.

Esnafı da ziyaret eden Vali Yırık beraberinde İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Şerbet ile bazı şehit yakınlarını ziyaret etti.