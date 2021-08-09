Elazığ Valisi Erkaya Yırık, kentsel dönüşüm ve TOKİ konutlarının yapımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, yapımı devam eden ve tamamlanan kentsel dönüşüm ile TOKİ konutlarına ilişkin, "Devletimizin burada göstermiş olduğu hassasiyet ve ilgiyle 21 bin konut TOKİ tarafından yapılmak suretiyle inşaat çalışmaları devam ediyor." dedi.

Yırık, Valilik toplantı salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, geçen yıl 24 Ocak depremi ve ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte vatandaşın mevcut durumunu zorlaştıran bazı sıkıntıların yaşandığını anımsattı.

Geçen süreçte devletin bu sıkıntıların çözümü noktasında çok büyük bir hassasiyet göstererek ilgili bakanlıklar ve kurumlar aracılığıyla önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Yırık, "Devletimizin burada göstermiş olduğu hassasiyet ve ilgiyle 21 bin konut TOKİ tarafından yapılmak suretiyle inşaat çalışmaları devam ediyor. Biten inşaatlarımız var, malumunuz gerek kentsel dönüşüm gerekse rezerv alanlarda hem merkezde hem de köy yerleşim alanlarında yapılan konutlar var. Bu konutların 3'de 2'sine yakını tamamlandı. Bu miktarında neredeyse 10 bine yakın kısmı da teslim edilmiş durumda, edilmeyende peyderpey teslim ediliyor." diye konuştu.

Depremde ağır hasar gören binaların büyük bölümünün yıkıldığını aktaran Yırık, kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların da diğer projelerle eşgüdümlü devam ettiğini kaydetti.

Vali Yırık, şöyle devam etti:

"Deprem yaşayan ilimizde vatandaşlarımızın konutları etkilenirken, bununla birlikte kamu binaları da zarar gördü. Zarar gören kamu binalarının içerisinde okullarımız yoğunlukta, 33 okulumuz bu minvalde ağır hasarlı ve orta hasarlı şekilde zarar görmüştü. Bunların da yeniden yapılması için bu sene geçmiş yıllar kadar ödeneğimizi de özellikle okul yapımına tahsis ettik. Yani İl Özel İdaresindeki kaynaklarımız eğer okul için tahsis edilmişse bununla okul yapmak durumundayız diye düşünerek okul ihalelerini hızlandırdık. Vatandaşlarımız ve çocuklarımız önümüzdeki yıl yıkılmış okullarının yerine genel itibariyle yeni okulları ve orta hasarlı olup güçlendirilmiş okulları karşılarında bulacaklar."

Toplantıya, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Tolga Ağar ile kurum müdürleri katıldı.