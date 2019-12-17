Elazığ Valisi Kaldırım, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ Valisi Kaldırım, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Elazığ Valisi Kaldırım, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Elazığ Valisi Kaldırım, AA'nın

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


Kaldırım, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.

Haberde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafını seçen Kaldırım, yaşamda Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", sporda ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı karesine oy verdi.

Kaldırım, ülkenin güzide kurumlarından AA'nın geleneksel hale getirdiği oylamada her biri ayrı anlam taşıyan ve farkındalık oluşturan fotoğrafları halkın beğenisine sunmasının son derece anlamlı olduğunu söyledi.

Haber kategorisinde, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mehmetçiğin yöre halkına gösterdiği şefkati anlatan fotoğrafı seçtiğini ifade eden Kaldırım, şöyle konuştu:


"Oradaki mağdur, gözü yaşlı insanların dertlerinin giderilmesine dönük gerçekten çok başarılı bir operasyondu, çok şükür başarıyla neticelendirildi. Orada aslında Mehmetçiğimizin, güvenlik kuvvetlerimizin en çok öne çıkan yönü, vicdanlı olmaları, değerlerine sahip olmaları, gittiği her yere sevgiyi, hoşgörüyü, insanlık anlayışını ve merhameti götürmeleri oldu. Fotoğrafta, oradaki bir kızımızı Mehmetçiğin kucaklaması, ona şefkatle yaklaşmasını görüyoruz. Uluslararası arenaya verilen bir mesaj olarak gerçekten güzel bir fotoğraftı."


Yaşamda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Şanlıurfa'nın tarihi Harran ilçesinde yöre halkının kerpiç evlerde yaşamını konu edinen fotoğrafı oyladığını anlatan Kaldırım, spor kategorisinde oy verdiği fotoğrafa dair şunları kaydetti:

"Milli takımımız çok büyük başarı yakalayarak Avrupa Şampiyonası'na gitti. Tabii özellikle Barış Pınarı Harekatı sürecinde mesaj olarak atılan her golden, başarıdan ve galibiyetten sonra asker selamı verildi. Bu da birliğimize, beraberliğimize ve değerlerimize ne kadar bağlı olduğumuzun, bayrağımıza saygımızın güzel bir ifadesiydi. Onunla ilgili bir kareyi de seçmiş olduk."

Tüm kategorilerde çok güzel fotoğraflar olduğunu vurgulayan Kaldırım, AA'nın tüm çalışanlarını özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ettiğini sözlerine ekledi.

Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:46 Kaynak: AA
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