Elazığ Valisi Kaldırım'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı - Son Dakika

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Vali Kaldırım, mesajında, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin en temel göstergelerinden birinin de sağlık hizmetlerinde ulaşılan nokta olduğunu belirtti.



İnsan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi, kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanmasının tüm insanlığın ve toplumların en önemli hedeflerinden biri olduğunu aktaran Kaldırım, şunları kaydetti:



"İlimiz sahip olduğu sağlık alt yapısı ile uzun yıllardır kendi bölgesinde sağlık merkezi konumunda olup, sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bir misyonu üstlenmiş bulunmaktadır. Özellikle son günlerde dünya ülkelerinin birçoğunda görülen ve hızla yayılan 'koronavirüs salgını' nedeniyle ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de gerekli önleyici tedbirler alınmaya başlanmıştır. Bu bağlamda sağlık hizmetlerinin arzu edilen en üst seviyeye çıkartılmasında, tanı ve tedavi hizmetlerinin sorunsuz şekilde yürütülmesinde özellikle hekimlerimize ve tüm sağlık personellerine çok büyük sorumluluk ve görevler düşmektedir. Bununla birlikte her bir vatandaşımızın koronavirüs başta olmak üzere tüm bulaşıcı hastalıklara karşı ciddi şekilde hassasiyet göstermeleri, önleyici tedbirlere birebir riayet etmeleri hayati önem arz etmektedir."



Kaldırım, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi başta olmak üzere merkez ve ilçelerdeki hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının hizmete girmesiyle sağlık hizmetlerinin sunumunda bölgede bir cazibe merkezi haline geldiğini kaydetti.



Kentin, sağlık turizmi alanında önemli bir misyonu üstlendiği belirten Kaldırım, "Nitelikli, vatandaş odaklı ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmak amacıyla tüm sağlık çalışanlarımızın büyük bir azim ve özveriyle hizmet ettiklerine yürekten inanıyorum. Bu vesile görevi başında şehit düşen ve ebediyete intikal eden sağlık çalışanlarını rahmetle anıyor, görevi başında hizmet vermeye devam eden tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.