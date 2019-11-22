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Elazığ Valisi Kaldırım'dan evleri yanan köylülere geçmiş olsun ziyareti

6 saat önce

ELAZIĞ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Arıcak ilçesine bağlı Karakaş köyünde elektrik kontağından çıkan yangın sonucunda evleri kullanılamaz hale gelen 6 aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Elazığ Valisi Kaldırım'dan evleri yanan köylülere geçmiş olsun ziyareti, System.String[]

ELAZIĞ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Arıcak ilçesine bağlı Karakaş köyünde elektrik kontağından çıkan yangın sonucunda evleri kullanılamaz hale gelen 6 aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Arıcak ilçesine bağlı Karakaş köyünde 18 Kasım günü bir evin elektrik kontağından çıkan yangının bitişik evlere sıçramasıyla 6 ev kullanılamaz hale geldi. Evleri hasar gören aileleri ziyaret eden Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, evlerinin yeniden inşa edilmesiyle ilgili çalışmaların başladığın söyledi. Vali Kaldırım, köyün taşınmasıyla ilgili gelen taleplerle ilgili değerlendirmelerin sürdüğünü de belirterek, şunları söyledi: "Yaklaşan kış şartlarını düşündüğümüzde, evlerini yeniden inşa etmek noktasında Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz, AFAD ve İl Özel İdaremizle birlikte ortak çalışma yapmaya başladılar. Vatandaşlarımızın, köyün bulunduğu yerdeki sarp kayaların oluşturduğu tehlikeyi dile getirmeleri ve köyün taşınması taleplerini kaymakamımızla ve ilgili kurumlarla değerlendirip gerekli çalışma ve projelendirmenin yapılması hususunda gerekli talimatları verdim. Çünkü köyün arkasındaki kayaların deprem veya heyelan gibi bir durumda köydeki evlere zarar verebileceğini bizler de tespit ettik. Daha önceden de köylülerimizin benzer talepleri olmuş. Hem yangında hasar gören evlerin yapılması hem de köyün yeni yerleşim yerleri olabilecek alanlarla ilgili vakit kaybetmeden çalışmalara başlayacağız" dedi.


Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Arıcak, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:45 Kaynak: DHA
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