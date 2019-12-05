Son Dakika Haberleri: Elazığ Valisi Kaldırım'dan Karaleylek ve Saklı Kapı kanyonlarında inceleme
Son Dakika Güncel Elazığ Valisi Kaldırım'dan Karaleylek ve Saklı Kapı kanyonlarında inceleme - Son Dakika

Elazığ Valisi Kaldırım'dan Karaleylek ve Saklı Kapı kanyonlarında inceleme

6 saat önce

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, beraberindeki heyet ile Baskil ilçesindeki Karakaya Baraj gölü kıyısında bulunan Karaleylek ve Saklı Kapı kanyonlarında incelemelerde bulundu.

Elazığ Valisi Kaldırım'dan Karaleylek ve Saklı Kapı kanyonlarında inceleme, System.String[]

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, beraberindeki heyet ile Baskil ilçesindeki Karakaya Baraj gölü kıyısında bulunan Karaleylek ve Saklı Kapı kanyonlarında incelemelerde bulundu.

Vali Kaldırım'a incelemelerinde eşlik eden Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Baskil'in sınırları içerisinde bulunan dünyanın en güzel kanyonlarından Saklı Kapı ve Karaleylek kanyonlarına rahat ulaşım sağlanması amacıyla iskele ve yol yapılması için inceleme yaptıklarını söyledi.

"Kanyonlar bölgesinin inşallah dünya turizmine açılmasını sağlayacağız." diyen Akmurat, ilgi ve katkılarından dolayı Vali Kaldırım'a teşekkür etti.

Vali Kaldırım'a incelemelerinde Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, İl Genel Meclis üyeleri Turgay Aksoy ve Mithat Gündüz de eşlik etti.

Oktay Kaldırım, Mehmet Çetin, Baskil, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:12 Kaynak: AA
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