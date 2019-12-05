Elazığ Valisi Kaldırım'dan Karaleylek ve Saklı Kapı kanyonlarında inceleme

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, beraberindeki heyet ile Baskil ilçesindeki Karakaya Baraj gölü kıyısında bulunan Karaleylek ve Saklı Kapı kanyonlarında incelemelerde bulundu.

Vali Kaldırım'a incelemelerinde eşlik eden Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Baskil'in sınırları içerisinde bulunan dünyanın en güzel kanyonlarından Saklı Kapı ve Karaleylek kanyonlarına rahat ulaşım sağlanması amacıyla iskele ve yol yapılması için inceleme yaptıklarını söyledi.

"Kanyonlar bölgesinin inşallah dünya turizmine açılmasını sağlayacağız." diyen Akmurat, ilgi ve katkılarından dolayı Vali Kaldırım'a teşekkür etti.

Vali Kaldırım'a incelemelerinde Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, İl Genel Meclis üyeleri Turgay Aksoy ve Mithat Gündüz de eşlik etti.