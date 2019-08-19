Elazığ Valisi Kaldırım'dan Vali Cüneyt Epcim'e ziyaret
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Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Bayburt'a gelen Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Vali Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:18 Kaynak: AA
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Bayburt
'a gelen Elazığ
Valisi Çetin Oktay Kaldırım
, Vali Cüneyt Epcim
'i makamında ziyaret etti.
Bayburt Valiliğine gelişinde Vali Epcim tarafından karşılanan Kaldırım, ziyareti anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı.
Vali Kaldırım'la makamında bir araya gelen Epcim, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Memleketi Bayburt'ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Kaldırım ise Vali Epcim'e, misafirperverliği ile yakın ilgisinden ötürü teşekkür etti.
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