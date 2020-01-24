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Elazığ Valisi Kaldırım: "Hastanelere intikal eden 225 yaralı bilgisi var, 2'si ağır durumda."
6 saat önce
Elazığ Valisi Kaldırım: "Hastanelere intikal eden 225 yaralı bilgisi var, 2'si ağır durumda.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:22 Kaynak: AA
Elazığ Valisi Kaldırım: "Hastanelere intikal eden 225 yaralı bilgisi var, 2'si ağır durumda."
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