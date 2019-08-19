Son Dakika Haberleri: Elazığ Valisi Kaldırım, Vali Epcim'i makamında ziyaret etti
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Elazığ Valisi Kaldırım, Vali Epcim'i makamında ziyaret etti

32 dakika önce

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Elazığ Valisi Kaldırım, Vali Epcim'i makamında ziyaret etti, System.String[]
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Bayburt'a gelen Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Vali Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret etti.

Vali Kaldırım, Bayburt Valiliği'ne gelişinde Vali Epcim tarafından karşılandı. Ziyareti anısına Valilik Şeref Defterini imzalayan Vali Kaldırım daha sonra Vali Epcim ile makamında bir araya geldi.

Vali Epcim, burada kendisine yeni görevinin hayırlı olması temennilerini ileten Vali Kaldırım'a ziyareti ve iyi dilekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Memleketi Bayburt'ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Kaldırım ise Vali Epcim'e, misafirperverliği ile yakın ilgisinden ötürü teşekkür etti. - BAYBURT
Oktay Kaldırım, Cüneyt Epcim, Mehmet Çetin, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:33 Kaynak: İHA
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