Elazığ Valisi Kaldırım, Vali Epcim'i makamında ziyaret etti
32 dakika önce
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:33 Kaynak: İHA
Valisi Çetin Oktay Kaldırım
, Vali Cüneyt Epcim
'i ziyaret etti.
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Bayburt
'a gelen Elazığ Valisi Çetin Oktay
Kaldırım, Vali Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret etti.
Vali Kaldırım, Bayburt Valiliği
'ne gelişinde Vali Epcim tarafından karşılandı. Ziyareti anısına Valilik Şeref Defterini imzalayan Vali Kaldırım daha sonra Vali Epcim ile makamında bir araya geldi.
Vali Epcim, burada kendisine yeni görevinin hayırlı olması temennilerini ileten Vali Kaldırım'a ziyareti ve iyi dilekleri dolayısıyla teşekkür etti.
Memleketi Bayburt'ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Kaldırım ise Vali Epcim'e, misafirperverliği ile yakın ilgisinden ötürü teşekkür etti. - BAYBURT
Psikolojik tedavi gören şahıs belediye personelini 4 yerinden bıçakladı 17 yıl sonra döndüğü köyünde süt tesisi kurdu! Şimdi paraya para demiyor Son Dakika! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun trafik kazasında hayatını kaybetti Kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde 40 kişi görevden alındı