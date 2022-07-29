Vali Toraman, Baskil'de çimento fabrikasını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Vali Toraman, Baskil'de çimento fabrikasını ziyaret etti

29.07.2022 12:22
Vali Toraman, Baskil'de çimento fabrikasını ziyaret etti

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Baskil ilçesinde Seza Çimento Fabrikasına ziyarette bulundu.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Baskil ilçesinde Seza Çimento Fabrikasına ziyarette bulundu.

Fabrika genel müdürü Ahmet Tursun tarafından karşılanan Vali Toraman beraberindekilerle fabrikanın birimlerini gezerek yetkililerden yapılan çalışmalara ilişkin ilgi aldı.

Toraman, yaptığı açıklamada, ilçede üretim yapan fabrikanın hem istihdama hem de ekonomiye katkısı bakımından önemli olduğunu belirtti.

Üretime dayalı yapılan bütün yatırımları ve işletmeleri önemsediklerini ifade eden Toraman, "Bölgemizde işsizliğe bir nebze çare olan bu yatırımlar bölgemizin kalkınmasına da öncülük etmektedir. Bölgemize böyle bir yatırımı ve çevreci tesisi kazandıran fabrikanın yönetim kuruluna teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Toraman'a, Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat da eşlik etti.

YORUMLAR
500
10 suç kaydı bulunan şüpheli hırsızlık yapınca yakayı ele verdi 10 suç kaydı bulunan şüpheli hırsızlık yapınca yakayı ele verdi Elazığ Karakoçan FK, Gökhan Erdöl'le anlaştı Elazığ Karakoçan FK, Gökhan Erdöl'le anlaştı
Kaynak: AA

Elazığ, Baskil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vali Toraman, Baskil'de çimento fabrikasını ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:11 Avustralya'da bir vücut geliştirme fenomeni, çocuğunun yanında verdiği müstehcen pozu paylaşınca veliler ayaklandı
11:59 Bu yüksek maaşı kim ödeyecek? Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tutkusu nedeniyle İngiltere'yi terk ediyor
11:46 Kamuda yeni bir döneme girildi! Memurların sakal bırakması artık serbest
11:29 Yılan uzmanını bile korkutan yılanın yepyeni bir tür olduğu belirlendi
11:17 Turgut Özal, İngilizlerin yüzüne haykırdı: Kürt sorunuyla bu kadar ilgiliyseniz bu insanları neden kabul etmediniz?
11:19 Rusya, Ukrayna'nın hapishaneyi vurduğunu açıkladı: En az 40 kişi öldü
11:19 Türkiye, 'eyyam-ı bahur'u yaşayacak! Uzman akademisyen cehennem sıcaklarının yarın yurda ulaşacağını açıkladı
11:19 26 ilde yapılan anketin sonuçları belli oldu! İşte kabinedeki en başarılı bakan
11:01 Fransa Bisiklet Turu'nda büyük kaza! 50'den fazla kadın sporcu birbirine girdi
10:47 Yükseliş sürüyor! Gram altın 1019 lira seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 12:22:12. #1.12#
SON DAKİKA: Vali Toraman, Baskil'de çimento fabrikasını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement