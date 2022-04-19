Elazığ Valisi Toraman, Baskil'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Elazığ Valisi Toraman, Baskil'de incelemelerde bulundu

19.04.2022 17:27
Elazığ Valisi Toraman, Baskil'de incelemelerde bulundu

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Baskil ilçesinde incelemelerde bulundu.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Baskil ilçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Toraman, yapımı devam eden Baskil Hükümet Konağı inşaatındaki çalışmalarını inceledi.

Daha sonra zirai dondan etkilenen kayısı bahçelerinde incelemeden bulunan Toraman, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, "Kayısı üreticilerinin yanında olduklarını belirten Sayın Valimiz Ömer Toraman'a çiftçilerimiz adına teşekkür ederiz." dedi.

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Ömer Toraman, Hisarcık, Elazığ, Baskil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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