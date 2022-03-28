Elazığ Valisi Toraman, Keban'daki bir kervansarayda incelemede bulundu - Son Dakika
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Elazığ Valisi Toraman, Keban'daki bir kervansarayda incelemede bulundu

28.03.2022 10:24
Elazığ Valisi Toraman, Keban'daki bir kervansarayda incelemede bulundu

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Keban ilçesinin Denizli köyündeki kervansarayda incelemede bulundu.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, Keban ilçesinin Denizli köyündeki kervansarayda incelemede bulundu.

Vali Toraman, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Keban ilçesine geçti.

Buradaki tarihi kervansarayda inceleme yapan Toraman Denizli köyü muhtarı Bünyamin Kıratlı'dan bilgi aldı.

Toraman daha sonra köy konağında vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Vali Toraman'a temaslarında Kaymakam Hasan Akbulut ve Belediye Başkanı Fethiye Atlı da eşlik etti.

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Ömer Toraman, Denizli, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ Valisi Toraman, Keban'daki bir kervansarayda incelemede bulundu - Son Dakika


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