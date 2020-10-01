Elazığ Valisi uyardı: "Vaka sayımız yüksek, rehavete kapılmaya gerek yok" - Son Dakika

Elazığ Valisi uyardı: "Vaka sayımız yüksek, rehavete kapılmaya gerek yok"

Elazığ Valisi uyardı: "Vaka sayımız yüksek, rehavete kapılmaya gerek yok" Korona virüs (Covid-19) vakasının artış olduğu iller arasında bulunan Elazığ'da Vali Erkaya Yırık, katıldığı denetimlerde, "Zaten vakamız yüksek, rehavete kapılmaya gerek yok, maske, mesafe ve temizlik konusuna...

Elazığ Valisi uyardı: "Vaka sayımız yüksek, rehavete kapılmaya gerek yok"

ELAZIĞ - Korona virüs (Covid-19) vakasının artış olduğu iller arasında bulunan Elazığ'da Vali Erkaya Yırık, katıldığı denetimlerde, "Zaten vakamız yüksek, rehavete kapılmaya gerek yok, maske, mesafe ve temizlik konusuna uyalım" diyerek vatandaşları uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısında artış olan iller arasında gösterdiği Elazığ'da bugün 10'uncu kez 'Sağlık için hepimiz için' amacıyla korona virüs(Covid-19) denetimleri gerçekleştirildi. Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve ilgililerin katıldığı denetimlerde İmam Efendi Bulvar üzerindeki esnaflar ziyaret edildi. Hem esnafları, hem de iş yerlerindeki vatandaşlarla görüşen Vali Yırık ve beraberindekiler maske, hijyen ve mesafe konusunda uyardı.

"3 kural virüsü bitirmeye yeterli"

Bugün 10'uncu kez "Sağlık için, hepimiz için" prensibiyle çalışma yaptıklarını aktaran Vali Erkaya Yırık, "Çalışmamızın maksadı, vatandaşlarımızı Covid-19 salgınına karşı bilinçlendirme ve eğitim çalışmasıdır. Özellikle son günlerde korona virüs vaka sayılarının arttığını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde yaşıyoruz. Bu artıştan elbette ki vilayetlerimiz de kendi payını alıyor. Hastalığın bitirilmesine dönük il pandemi kurulumuz bir takım kararla aldı. Vatandaşlarımız mütemadiyen buna uymasını arzu ediyoruz. Son çalışmamızda da aynı şeyi söylemiştik. Bugün yine aynı şeyi söylüyoruz. Vatandaşlarımız özellikle kalabalığın çok olduğu yerde korona virüs ile alakalı tedbirlerin mütemadiyen eksiksiz bir şekilde uygulanmasını, dikkat etmesini istiyoruz. Diyoruz ki, korona virüs tedbirden asla güçlü değildir. Maske, mesafe ve temizlik, bu üç kural bu virüsü bitirmeye yeterli. Bizim de buna uymamız gerekiyor. vatandaşlarımızın bu kurallara uyduğu takdirde salgının azalacağını düşünüyoruz" dedi.

"Zaten vaka sayımız yüksek, rehavete kapılmaya gerek yok"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısı artış olan iller arasında Elazığ'ında bulunduğu açıkladığını aktaran Vali Yırık, "Rehavete kapılmaya gerek yok. Zaten vaka sayımız yüksek. Bunu buradan tekrar hatırlatıyorum. Vatandaşlarımıza ısrarla istirham ediyorum, maske, mesafe ve temizlik gibi üç basit kural. Neticede kontrollü sosyal hayata uyduğumuz takdirde, ben bu sıkıntının günbegün ilimizde azalacağını ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de inşallah ortadan kalkacağını düşünüyorum. Yaptığımız çalışmanın özü bu. Herkesin yapacağı şeyler var. Bunları da söyledik, maske, mesafe ve temizlik" diye konuştu.

Elazığ Valisi uyardı: Vaka sayımız yüksek, rehavete kapılmaya gerek yok
Elazığ Valisi uyardı: Vaka sayımız yüksek, rehavete kapılmaya gerek yok
Elazığ Valisi uyardı: Vaka sayımız yüksek, rehavete kapılmaya gerek yok
Elazığ Valisi uyardı: Vaka sayımız yüksek, rehavete kapılmaya gerek yok

Fahrettin Koca, Edibe Şahin, Koronavirüs, Elazığ, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Elazığ Valisi uyardı: 'Vaka sayımız yüksek, rehavete kapılmaya gerek yok' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Köprüden atladıktan sonra üzerinden kamyonet geçen genç, yaşamını yitirdi Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde genel ilkelerde ortak anlayışa vardı Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı Türkiye, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde tek, Konferans Ligi'nde 2 takımla temsil edilecek Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu
Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar Fransız basınından SİHA'lara büyük övgü: Oyunun kurallarını değiştiriyorlar         
19:31
Meral Akşener'in A takımı belli oldu! MHP'den ihraç edilen Erhan Usta Başkanlık Divanı'na seçildi Meral Akşener'in A takımı belli oldu! MHP'den ihraç edilen Erhan Usta Başkanlık Divanı'na seçildi         
18:59
Kozalak toplarken elindeki demir çubuk enerji hattına temas eden genç, feci şekilde can verdi Kozalak toplarken elindeki demir çubuk enerji hattına temas eden genç, feci şekilde can verdi         
18:27
İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı         
17:53
Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni         
17:36
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım         
16:00
Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı         
15:23
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı         
14:37
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti         
08:44
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 20:07:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ Valisi uyardı: "Vaka sayımız yüksek, rehavete kapılmaya gerek yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei