Elazığ Valisi Yırık, AA Diyarbakır Bölge Müdürü Gültekin'i kabul etti - Son Dakika

Ziyaretin sonunda Gültekin, Vali Yırık'a AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albümle ilgili bilgi verdi.

Bölge Müdürü Gültekin de AA'nın çalışmaları hakkında Vali Yırık'a bilgi verdi, yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Vali Yırık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye 'de ve dünyada önemli görevler yapan AA çalışanlarına başarılar diledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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