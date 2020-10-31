Elazığ Valisi Yırık: "Deprem yaşamış bir il olarak hemen yardım ve ekiplerimizi gönderdik" - Son Dakika

Elazığ Valisi Yırık: "Deprem yaşamış bir il olarak hemen yardım ve ekiplerimizi gönderdik"

31.10.2020 16:48

Elazığ Valisi Yırık: "Deprem yaşamış bir il olarak hemen yardım ve ekiplerimizi gönderdik" İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında yine devletin tüm imkanlarıyla ve kurumlarıyla depremzedelere yardım etmek için her türlü imkanların seferber edildiğini belirten Elazığ Valisi Erkaya Yırık,...

Elazığ Valisi Yırık: "Deprem yaşamış bir il olarak hemen yardım ve ekiplerimizi gönderdik"

ELAZIĞ - İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında yine devletin tüm imkanlarıyla ve kurumlarıyla depremzedelere yardım etmek için her türlü imkanların seferber edildiğini belirten Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Deprem yaşamış bir il olarak biz de hemen deprem anından itibaren organize ederek 2 adet arama kurtarma aracı, 8 adet arama kurtarma teknisyeni ile yaşama malzemesi bulunan yardım tırımız yola çıktı" dedi.

İzmir'de dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından tüm ülke yaraların sarılması için seferber oldu.Bunların başında ise 24 Ocakta 6.8 büyüklüğünde deprem ile 37 can kaybederek aynı kaderi yaşayan Elazığ oldu. Bu kapsamda Elazığ'dan valilik koordinasyonunda İzmir'e 2 adet arama kurtarma aracı, 8 adet arama kurtarma teknisyeni, yaşam malzemesi bulunan tır, 3 inşaat mühendisi, 3 inşaat teknikeri olmak üzere 9 personel gönderildi.

Devletin tüm imkanlarıyla Elazığ depreminde olduğu gibi İzmir'de de depremin ilk anından itibaren vatandaş için seferber olduğunu belirten Vali Erkaya Yırık, " Dün İzmir'de Seferihisar merkezli 6.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu depremde maalesef 30'a yakın vatandaşımız hayatını kaybetti, bine yakın da yaralımız mevcut. Hala arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Malumunuz 24 Ocak'ta Elazığ'ımız 6.8 şiddetinde büyük bir deprem yaşadı. Bu depremde 37 vatandaşımızı kaybettik. Yüzlerce yaralımız vardı. Deprem sonrasında bir çok vatandaşımız depremzede olarak konutlarını, evlerini kaybetti. Devletimiz o gün gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerek İçişleri Bakanlığımız, AFAD ile TOKİ başkanlığımız olmak üzere deprem anından itibaren ilimize geldi. Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla çalışmalarını başlattılar" diye konuştu.

Deprem zedeyi en iyi anlayan il Elazığ"

Devletin her daim vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Vali Yırık, "Dün de meydana gelen deprem sonrasında yine devletimiz tüm imkanlarıyla, kurumlarıyla depremzedelerimize yardım etmek için her türlü imkanlarıyla seferber olmuş durumda. Deprem yaşamış bir il olarak biz de hemen deprem anından itibaren organize ederek 2 adet arama kurtarma aracı, 8 adet arama kurtarma teknisyeni ile bir adet içinden çocuk bezinden battaniyeye kadar yaşam malzemesi bulunan yardım tırımız çıktı. Aynı şekilde depremzedeyi en iyi anlayan bir vilayet, halk olarak Elazığ Belediyesi de yine oradaki vatandaşlarımıza iaşe ve koli yardımı yapmak suretiyle tırla nakliyesini gerçekleştirdi. Bizim insanımız her daim zor şartlarda birbirleri ile dayanışma içinde olan bir millet" ifadelerini kullandı.

Elazığ ve başka illerden yardımların devam ettiğini aktaran Yırık, "Yine 3 saat önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın da koordinesinde 3 inşaat mühendisi, 3 inşaat teknikeri olmak üzere toplam 9 personelimiz depremzedelere yardım etmek üzere İzmir'e gönderdik. Allah bir daha böyle afetler vermesin. Biliyoruz ki, coğrafyamız memleketimiz doğal afetlere açık. Şükürler olsun, afet olduğunda devletimiz tüm imkanlarıyla oradaki vatandaşımıza yardım için seferber oluyor. Dün Elazığ'dı, sonra Giresun'da sel oldu. Bugün de işte İzmir. Allah, her türlü afetten ülkemizi korusun" diyerek sözlerini tamamladı.

Elazığ Valisi Yırık: Deprem yaşamış bir il olarak hemen yardım ve ekiplerimizi gönderdik
Elazığ Valisi Yırık: Deprem yaşamış bir il olarak hemen yardım ve ekiplerimizi gönderdik
Elazığ Valisi Yırık: Deprem yaşamış bir il olarak hemen yardım ve ekiplerimizi gönderdik
Elazığ Valisi Yırık: Deprem yaşamış bir il olarak hemen yardım ve ekiplerimizi gönderdik
Elazığ Valisi Yırık: Deprem yaşamış bir il olarak hemen yardım ve ekiplerimizi gönderdik
Elazığ Valisi Yırık: Deprem yaşamış bir il olarak hemen yardım ve ekiplerimizi gönderdik
Elazığ Valisi Yırık: Deprem yaşamış bir il olarak hemen yardım ve ekiplerimizi gönderdik
Elazığ Valisi Yırık: Deprem yaşamış bir il olarak hemen yardım ve ekiplerimizi gönderdik
Elazığ Valisi Yırık: Deprem yaşamış bir il olarak hemen yardım ve ekiplerimizi gönderdik
Elazığ Valisi Yırık: Deprem yaşamış bir il olarak hemen yardım ve ekiplerimizi gönderdik

Organize, Deprem, Elazığ, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ Valisi Yırık: 'Deprem yaşamış bir il olarak hemen yardım ve ekiplerimizi gönderdik' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Deprem anında küçük kızın duası izleyenlerin boğazını düğümledi: Allah'ım lütfen Allah'ım Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandı Yanan aracın içinde bebeğinin de olduğunu öğrenen temizlik işçisi anne, sinir krizi geçirdi Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim Bakan Pakdemirli'den Buse Hasdemir itirafı: Nasıl çıkartacağız bu kızı dedim Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor Kızını arayıp "Cesetleri alın" diyen baba, eşini öldürüp aynı silahla hayatına son verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'e gidiyor         
17:00
Khabib, İslam karşıtı sözler sarf eden Macron'a ayetle yanıt verdi Khabib, İslam karşıtı sözler sarf eden Macron'a ayetle yanıt verdi         
16:56
İzmir'de meydana gelen depremin sesi ortaya çıktı! Dinleyenlerin tüyleri ürperiyor İzmir'de meydana gelen depremin sesi ortaya çıktı! Dinleyenlerin tüyleri ürperiyor         
16:15
Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı         
15:38
Depremi mavi ay mı tetikledi? 16 Kasım'ı işaret eden ünlü astrolog Aysun Koç'tan ürküten sözler Depremi mavi ay mı tetikledi? 16 Kasım'ı işaret eden ünlü astrolog Aysun Koç'tan ürküten sözler         
15:15
2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay 2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay         
14:48
İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı         
14:10
Son Dakika! İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarıldı Son Dakika! İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarıldı         
13:49
17 saat sonra kurtarılan İnci, enkaz altında böyle bekledi: Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın 17 saat sonra kurtarılan İnci, enkaz altında böyle bekledi: Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın         
13:16
Şaka yapmak isterken elindeki av tüfeğiyle arkadaşını öldürdü Şaka yapmak isterken elindeki av tüfeğiyle arkadaşını öldürdü         
12:15
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:45
Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor         
11:11
Çam kozalağından denemelik turşu yapmaya başlamıştı, şimdi taleplere yetişemiyor Çam kozalağından denemelik turşu yapmaya başlamıştı, şimdi taleplere yetişemiyor         
10:54
Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor         
10:23
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu         
01:00
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 28'e, yaralı sayısı 885'e yükseldi Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 28'e, yaralı sayısı 885'e yükseldi         
19:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 17:16:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ Valisi Yırık: "Deprem yaşamış bir il olarak hemen yardım ve ekiplerimizi gönderdik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei