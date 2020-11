Elazığ Valisi Yırık: "Deprem yaşamış bir il olarak hemen yardım ve ekiplerimizi gönderdik" - Son Dakika

Elazığ Valisi Yırık: "Deprem yaşamış bir il olarak hemen yardım ve ekiplerimizi gönderdik"

ELAZIĞ - İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında yine devletin tüm imkanlarıyla ve kurumlarıyla depremzedelere yardım etmek için her türlü imkanların seferber edildiğini belirten Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Deprem yaşamış bir il olarak biz de hemen deprem anından itibaren organize ederek 2 adet arama kurtarma aracı, 8 adet arama kurtarma teknisyeni ile yaşama malzemesi bulunan yardım tırımız yola çıktı" dedi.

İzmir'de dün meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından tüm ülke yaraların sarılması için seferber oldu.Bunların başında ise 24 Ocakta 6.8 büyüklüğünde deprem ile 37 can kaybederek aynı kaderi yaşayan Elazığ oldu. Bu kapsamda Elazığ'dan valilik koordinasyonunda İzmir'e 2 adet arama kurtarma aracı, 8 adet arama kurtarma teknisyeni, yaşam malzemesi bulunan tır, 3 inşaat mühendisi, 3 inşaat teknikeri olmak üzere 9 personel gönderildi.

Devletin tüm imkanlarıyla Elazığ depreminde olduğu gibi İzmir'de de depremin ilk anından itibaren vatandaş için seferber olduğunu belirten Vali Erkaya Yırık, " Dün İzmir'de Seferihisar merkezli 6.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu depremde maalesef 30'a yakın vatandaşımız hayatını kaybetti, bine yakın da yaralımız mevcut. Hala arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Malumunuz 24 Ocak'ta Elazığ'ımız 6.8 şiddetinde büyük bir deprem yaşadı. Bu depremde 37 vatandaşımızı kaybettik. Yüzlerce yaralımız vardı. Deprem sonrasında bir çok vatandaşımız depremzede olarak konutlarını, evlerini kaybetti. Devletimiz o gün gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerek İçişleri Bakanlığımız, AFAD ile TOKİ başkanlığımız olmak üzere deprem anından itibaren ilimize geldi. Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla çalışmalarını başlattılar" diye konuştu.

Deprem zedeyi en iyi anlayan il Elazığ"

Devletin her daim vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Vali Yırık, "Dün de meydana gelen deprem sonrasında yine devletimiz tüm imkanlarıyla, kurumlarıyla depremzedelerimize yardım etmek için her türlü imkanlarıyla seferber olmuş durumda. Deprem yaşamış bir il olarak biz de hemen deprem anından itibaren organize ederek 2 adet arama kurtarma aracı, 8 adet arama kurtarma teknisyeni ile bir adet içinden çocuk bezinden battaniyeye kadar yaşam malzemesi bulunan yardım tırımız çıktı. Aynı şekilde depremzedeyi en iyi anlayan bir vilayet, halk olarak Elazığ Belediyesi de yine oradaki vatandaşlarımıza iaşe ve koli yardımı yapmak suretiyle tırla nakliyesini gerçekleştirdi. Bizim insanımız her daim zor şartlarda birbirleri ile dayanışma içinde olan bir millet" ifadelerini kullandı.

Elazığ ve başka illerden yardımların devam ettiğini aktaran Yırık, "Yine 3 saat önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın da koordinesinde 3 inşaat mühendisi, 3 inşaat teknikeri olmak üzere toplam 9 personelimiz depremzedelere yardım etmek üzere İzmir'e gönderdik. Allah bir daha böyle afetler vermesin. Biliyoruz ki, coğrafyamız memleketimiz doğal afetlere açık. Şükürler olsun, afet olduğunda devletimiz tüm imkanlarıyla oradaki vatandaşımıza yardım için seferber oluyor. Dün Elazığ'dı, sonra Giresun'da sel oldu. Bugün de işte İzmir. Allah, her türlü afetten ülkemizi korusun" diyerek sözlerini tamamladı.