Elazığ Valisi Yırık, helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi - Son Dakika

Elazığ Valisi Yırık, helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi
04.03.2021 23:55
Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.
Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aralarında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ında bulunduğu tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Vali Yırık, şu ifadeleri kullandı:
"Bir hafta önce memleketimizi konuştuk. Bir Bozok yiğidi ve vatan aşığı bir komutandı. Korgeneral Osman Erbaş paşamıza ve tüm kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun."
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