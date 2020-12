Elazığ Valisi Yırık, kentteki depremin ardından şu ana kadar olumsuzluk kaydedilmediğini söyledi Açıklaması - Son Dakika

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, kentte meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremle ilgili, "An itibarıyla yüzde 85 oranında kırsaldaki taramalarımız bitirildi. Bir olumsuzluk kaydı söz konusu değil. Ekiplerimiz saha çalışmasını halen yürütüyorlar." dedi.

Vali Yırık, saat 09.37'de merkez üssü Elazığ'ın Kavaktepe köyü olan 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Merkezinde (AFAD) yürütülen çalışmaları takip etti.

Depremin olduğu dakikadan itibaren AFAD, UMKE, emniyet ve jandarma ekiplerince gerek sahada gerek iletişim yoluyla şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmediğini belirten Yırık, şunları kaydetti:

"Yıkılan binamız yok, hamdolsun. Depremin olduğu anda panik halinde, heyecanla yaptığı hareketler sonucunda burkulma, bayılma gibi ciddi olmayan sağlık sorunları yaşayan 30 civarında vatandaşımız oldu. Şu anda sağlık kuruluşlarımızda tedavileri devam ediyor."

Genel olarak ciddi bir sorunla karşılaşılmadığını ifade eden Yırık,"An itibarıyla yüzde 85 oranında kırsaldaki taramalarımız bitirildi. Bir olumsuzluk kaydı söz konusu değil. Ekiplerimiz saha çalışmasını halen yürütüyorlar. Ara ara mahallelerden ufak çaplı binalarda oluşan çatlakları arkadaşlarımız gidip yerinde tespit ediyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, AFAD ekiplerimiz hasar tespitini yapıyorlar." diye konuştu.

Vali Yırık, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili de şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız, kendisini daha güvende hissedebileceği köylerine ya da akrabalarına gitmek yönünde planları varsa bunu yapabilirler. Arkadaşlarımız sahada vatandaşlarımıza her türlü kolaylığı sağlayacaklar. Ekiplerimiz her an iş başında. Şu anda kriz merkezimizdeyiz ve çalışmaları buradan takip ediyoruz. İnşallah çok fazla büyük bir olumsuzluk beklemiyoruz."