Elazığ Valisi Yırık, sağlık çalışanları ile bir araya geldi - Son Dakika

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda sağlık çalışanlarıyla buluştu.

İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen programda, Vali Yırık, eşi Ayşe Yırık ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanlarının bayramını kutlayarak, onlara karanfil ve hediye verdi.

Yırık, burada yaptığı konuşmada, dünya genelinde koronavirüs ile mücadelenin 1 yıldır devam ettiğini, merkezinden en ücra köşesine kadar Elazığ'da da sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede özveriyle ve fedakarca çalıştığını belirtti.

Bu özverili ve fedakarca çalışmalarıyla salgının daha da yayılmasının önüne geçildiğini ve kentin Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer aldığını aktaran Yırık, şunları belirtti:

"Sizlerin fedakarlığı olmasaydı tablomuz daha da ağır olabilirdi. İnsanlarımızın hayatını korumak için çoğu zaman kendi hayatınızdan, sağlığınızdan fedakarlık gösterdiniz. En ücra köylerimizde filyasyon çalışmaları ile uğraştınız, gayret gösterdiniz ve kendi hayatlarınızı tehlikeye attınız. Bu süreçte bu tehlike ile yüz yüze kılan sağlık personelimiz, bulaşma riskinden etkilendi ve hayatını kaybedenler oldu, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum."

Kısa sürede salgının son bulmasını dileyen Yırık, "İlimiz sarı tabloda. Ama bu böyle devam edeceği anlamına gelmiyor. Yine bu risk en üst düzeydeymiş gibi çalışmamız lazım. Çünkü virüs henüz ortadan kalkmadı." dedi.

Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen uymasını isteyen Yırık, sarı iken turuncu, turuncu iken kırmızı olan illerin bulunduğunu aktardı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat ise Türkiye'nin dünyaya örnek olacak bir salgınla mücadele süreci yürüttüğünü vurgulayarak, 14 Mart Tıp Bayramı'nı, salgın dolayısıyla biraz daha sınırlı bir şekilde kutlamak durumunda kaldıklarını kaydetti.