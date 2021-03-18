Elazığ Valisi Yırık'tan 'vaka artışı' uyarısı: Sarı renk, kırmızıya dönebilir - Son Dakika

Elazığ Valisi Yırık'tan 'vaka artışı' uyarısı: Sarı renk, kırmızıya dönebilir

18.03.2021 11:01
Elazığ Valisi Yırık'tan 'vaka artışı' uyarısı: Sarı renk, kırmızıya dönebilir, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı'nca açıklanan verilere göre, koronavirüs vaka haritasında 29,59 oranla sarı kategoride yer alan Elazığ'da vaka sayısı, son 3- 4 günde artmaya başladı.

SAĞLIK Bakanlığı'nca açıklanan verilere göre, koronavirüs vaka haritasında 29,59 oranla sarı kategoride yer alan Elazığ'da vaka sayısı, son 3- 4 günde artmaya başladı. Vali Erkaya Yırık, halkı dikkatli olmaları konusunda uyararak, "Son 3- 4 gündür vaka sayımızın nispeten yükseldiğini görüyoruz. Eğer böyle devam ederse sarı renkli haritamız turuncuya, oradan da kırmızıya dönebilir. Böyle olmasını arzu etmiyoruz" dedi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, kentteki koronavirüs vakalarına ilişkin Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. 100 bin kişiye düşen vaka sayında 29,59 oranla 'orta riskli' iller arasında yer alan Elazığ'da, vaka sayısının artışa geçtiğine dikkat çeken Vali Yırık, halkı hassas ve bilinçli olmaya davet etti. Son 2 haftada Elazığ'ın bazı ilçelerinde çok vaka görülmediğine ancak il merkezinde sayının arttığına işaret eden Vali Yırık, "Son günlerde, vaka sayımızın nispeten yükseldiğini görüyoruz. Eğer böyle devam ederse sarı renkli haritamız turuncuya, oradan da kırmızıya dönebilir. Böyle olmasını arzu etmiyoruz. Vatandaşlarımızın içinde bulundukları zor durumu unutmadan, aynı hassasiyet ve bilinçle dikkat etmeye devam etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

'YÜKSEK VAKA OLAN İLLERE GİDİŞ- GELİŞ RİSKLİ'Elazığ'ın bazı ilçelerindeki düşük vakaların, ilerleyen günlerde artmasının beklendiğine de dikkat çeken Yırık, "Elazığ'ın Baskil, Alacakaya ve Ağın ilçelerinde 2 haftalık süreçte vaka sayısı azalırken, merkez başta olmak üzere il genelinde yaklaşık 4 günde vaka sayısında artış oldu. İlçelerdeki azalmanın ise önümüzdeki günlerde artması bekleniyor" dedi.

Halkın, vaka sayısının yüksek olduğu diğer illere gidiş- gelişlerinin de Elazığ'daki vaka oranını artırabileceğine vurgu yapan Vali Yırık, "Özellikle diğer illerdeki sayıların fazlalığı ve vatandaşlarımızın da gidiş- gelişlerinden mütevellit bu sayının artabileceğini değerlendiriyoruz. Vatandaşa uyarımız, lütfen daha duyarlı ve dikkatli olsunlar" diye konuştu.


Elazığ Valisi Yırık'tan 'vaka artışı' uyarısı: Sarı renk, kırmızıya dönebilir
Elazığ Valisi Yırık'tan 'vaka artışı' uyarısı: Sarı renk, kırmızıya dönebilir
Elazığ Valisi Yırık'tan 'vaka artışı' uyarısı: Sarı renk, kırmızıya dönebilir
Elazığ Valisi Yırık'tan 'vaka artışı' uyarısı: Sarı renk, kırmızıya dönebilir
Elazığ Valisi Yırık'tan 'vaka artışı' uyarısı: Sarı renk, kırmızıya dönebilir
Elazığ Valisi Yırık'tan 'vaka artışı' uyarısı: Sarı renk, kırmızıya dönebilir
Elazığ Valisi Yırık'tan 'vaka artışı' uyarısı: Sarı renk, kırmızıya dönebilir
Elazığ Valisi Yırık'tan 'vaka artışı' uyarısı: Sarı renk, kırmızıya dönebilir

Elazığ, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Elazığ Valisi Yırık'tan 'vaka artışı' uyarısı: Sarı renk, kırmızıya dönebilir - Son Dakika


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