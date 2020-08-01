Elazığ Valisi Yırık, trafik denetiminde vatandaşlara şeker ve kolonya ikram etti - Son Dakika

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Kurban Bayramı dolayısıyla kara yollarındaki kontrol noktalarını ziyaret etti, vatandaşlara şeker, çikolata ve kolonya ikram etti.

Yırık, beraberinde AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel ile Hankendi Jandarma Karakolu ve Keban yolundaki kontrol noktalarında trafik denetimi yapan jandarma ve polis ekiplerini ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

Trafik denetimine katılan Vali Yırık, sürücü ve yolculara şeker, çikolata ve kolonya ikramında bulundu.

Yırık, denetim sırasında trafik pandemi kurallarına uyduğu gözlenen sürücü ve yolculara ayrıca teşekkür etti.

Bayram tatili dolayısıyla çok sayıda vatandaşın farklı illerden kente gelmesi nedeniyle trafikte yoğunluk oluştuğunu belirten Yırık, "Gördük ki sürücülerimiz emniyet tedbirlerine üst derecede riayet ediyorlar. Gerek emniyet kemeri kullanımı gerek hız kuralları olsun azami ölçüde riayet edildiğine şahit oluyoruz." dedi.

Vatandaşların pandemi kurallarına da uyduğunu, maske taktığını ve fiziksel mesafeye riayet ettiğini gördüklerini dile getiren Yırık, "Bu anlamda tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Milletvekili Bulut da alınan tedbirler sayesinde şu ana kadar bir kazanın olmamasının sevindirici olduğunu ifade ederek, "Güvenlik noktalarında jandarma ve emniyet personelimizle bayramlaşmak istedik. Çünkü çok önemli bir görevi ifa ediyorlar. Vatandaşlarımızın sağlık, huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirebilmeleri adına kendileri burada ailelerinden uzakta bayram günü mesai yapıyorlar." şeklinde konuştu.

Öte yandan ziyarette sürücülere trafik kurallarını anlatan hediye paketi verildi.