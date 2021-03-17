Elazığ Valisi Yırık uyardı: "Vaka sayılarımızda yükselme mevcut" - Son Dakika

Elazığ Valisi Yırık uyardı: "Vaka sayılarımızda yükselme mevcut"

17.03.2021 16:46

Elazığ Valisi Yırık uyardı: "Vaka sayılarımızda yükselme mevcut" Covid-19 denetimlerine katılan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 3-4 gündür vaka sayılarında tedrici artışın olduğuna dikkat çekerek vatandaşları maske, hijyen ve mesafe konusunda uyardı, iş yerlerine de uyarı afişlerini astı.

Elazığ Valisi Yırık uyardı: "Vaka sayılarımızda yükselme mevcut"

ELAZIĞ - Covid-19 denetimlerine katılan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 3-4 gündür vaka sayılarında tedrici artışın olduğuna dikkat çekerek vatandaşları maske, hijyen ve mesafe konusunda uyardı, iş yerlerine de uyarı afişlerini astı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Koronavirüs (Covid-19) denetimleri sürüyor. Bu kapsamda süren denetimlere Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız'da katıldı. Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu 'Köfteciler Sokağı'nda giden Vali Yırık ve beraberindekiler, esnaf ile vatandaşları Covid-19'a karşı uyardı iş yerlerine getirilen yüzde 50 sınırlandırma afişini dükkanlara astı.

Sarı kategoride yer aldıkları için vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini dile getiren Vali Erkaya Yırık, " Sağlık Bakanlığı'nın son hafta açıklamış olduğu mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renkli tabloda Elazığ ilimiz 100 bin kişiye düşen 29.59'luk rakamla sarı kategoride yer almıştır. Bu süreçten sonra bir takım kısıtlamalar özellikle hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırılması, bununla birlikte yeme içme yeri, kafeteryalar, pastaneler ve benzeri yerler belli saatler içerisinde açık kalmak suretiyle vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştu. Özellikle son 3-4 gündür vatandaşlarımızın bu serbestlik faaliyetinden sonra yoğun bir şekilde kalabalık caddelerde bulunduğunu ve öteden beri uygulamakta olduğu maske, mesafe ve hijyen hususlarına yine uyduğunu ifade ediyoruz, görüyoruz. Bununla birlikte bu rahatlıktan da hareketle vatandaşlarımızın kalabalık alanlardan, mekanlardan çokça bulunduğuna şahit oluyoruz. Biz, bundan sonra da Koronavirüsün halen etkisini, öldürücülüğünü, bulaşıcılığını koruyor olmasından hareketle vatandaşlarımızın aynı dikkatle ve bilinçle bu hususlara devam etmesi gerekiyor" dedi.

"Son 3-4 gündür vaka sayılarımızda tedrici olarak yükselme mevcut"

Son günlerde vaka sayılarında yükselişin söz konusu olduğunu dile getiren Vali Yırık, "Son 3-4 gündür vaka sayılarımızda tedrici olarak yükselme mevcut. Buradan tüm vatandaşlarımıza istirham ediyorum, eğer ihtiyaçları yoksa hafta sonu dahi olsa evlerinden çok fazla çıkmamalarını, yoğun alanlarda bulunmamalarını hassaten istirham ediyorum. Çünkü önceden çok olumsuz tablolar yaşadık. Vatandaşlarımız, esnaflarımız iş yerlerini açamadı ve gidecek yerlerine gidemediler. Taziye ve cenazeler, belirli bir kısıtlama ve birinci derecedeki yakınlarla gerçekleştirildi. Bunları da göz önünde tutarak yaşadığımız acı tecrübeyi bundan sonra da devam etmemesi düşüncesiyle vatandaşlarımızın bu normalleşme sürecine kontrollü bir şekilde devam ettirmeleri gerekiyor. bunlara dikkat etmediğimiz sürece rakamlar artabilecek. Ümit ediyoruz ki, ilimiz sarı renkte kalmakla birlikte daha da alacağımız diğer tedbirlerle, dikkatlerle inşallah mavi ve beyaz renge bürünür. Ama gelinen noktada rakamın yükselmekte olduğunu söylemek isterim. Böyle olursa eski acı günleri tekrar görme riskimiz de devam eder ve oluşur. Onun için vatandaşlarımızdan istirham ediyorum, herkesin diğer insanları da düşünerek herhangi bir vebal altında kalmadan bu musibeti el birliğiyle dikkat ederek bir yıldır devam eden bu komple mücadelenin olumlu ve mutlu bir şekilde sonuçlanmasını arzu ediyorum" diye konuştu.

Elazığ Valisi Yırık uyardı: Vaka sayılarımızda yükselme mevcut
Elazığ Valisi Yırık uyardı: Vaka sayılarımızda yükselme mevcut
Elazığ Valisi Yırık uyardı: Vaka sayılarımızda yükselme mevcut
Elazığ Valisi Yırık uyardı: Vaka sayılarımızda yükselme mevcut

Şahin Şerifoğulları, Koronavirüs, Elazığ, Sel, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Elazığ Valisi Yırık uyardı: 'Vaka sayılarımızda yükselme mevcut' - Son Dakika


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