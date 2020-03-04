Elazığ ve Bingöl'deki öğrencilerden Mehmetçiğe ışıklı destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ ve Bingöl'deki öğrencilerden Mehmetçiğe ışıklı destek - Son Dakika

Elazığ ve Bingöl'deki öğrencilerden Mehmetçiğe ışıklı destek

58 dakika önce

Elazığ ve Bingöl'de Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla odalarının ışıklarıyla "TSK" yazdı.

Elazığ ve Bingöl'deki öğrencilerden Mehmetçiğe ışıklı destek, System.String[]

Elazığ ve Bingöl'de Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla odalarının ışıklarıyla "TSK" yazdı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Ahmet Kabaklı, Ömer Bilginoğlu, İzzetpaşa, Harput ve Sare Ana yurtlarında kalan öğrenciler, yurt binalarının ön cephesindeki odaların ışıklarını kullanarak Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Etkinlikler esnasında İstiklal Marşı okuyarak "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan atan öğrenciler, "Bahar Kalkanı Harekatı"nda görev alan Mehmetçiğe destek verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin vatan ve millet sevgisiyle her daim ülkenin güvenliği için mücadele eden Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi.

Işıklı etkinliklerle öğrencilerinin bugüne kadar yurt içinde ve sınır ötesinde gerçekleştirilen tüm harekat ve operasyonlarda olduğu gibi Bahar Kalkanı Harekatı'nda da görev alan Mehmetçiğin yanında olduklarını göstermeye çalıştıklarını dile getiren Eren, şunları kaydetti:

"Suriye rejiminin kalleş saldırılarında hayatını kaybeden askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza başsağlığı diliyorum. Ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde bugüne kadar birçok zorluğun üstesinden geldik. Allah'ın izniyle Bahar Kalkanı Harekatı'ndan da zaferle çıkacağımıza olan inancımız tamdır. Toplumun her kesiminde olduğu gibi öğrencilerimiz de ülkemizin güvenliği için mücadele eden Mehmetçiğimizin her daim yanındadır. Tüm öğrencilerimize bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum."

Bingöl'de de KYK'ye bağlı Murselpaşa Erkek Öğrenci Yurdu ve Bingöl Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, düzenledikleri etkinlikle askerlere destek mesajı verdi.

Yurtların bahçesinde toplanan öğrenciler cep telefonu ışıklarıyla ve yurt binasının ışıklarıyla "TSK" yazdı, İstiklal Marşı okudu.

Askerlere destek amacıyla slogan atan ve yürüyüş yapan öğrenciler, İdlib'de şehit olan askerler ile harekatta görev alan askerler için dua etti.

Bahar Kalkanı Harekatı, Bingöl, Elazığ, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:34 Kaynak: AA
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