Son Dakika Haberleri: Elazığ ve Diyarbakır'da 12 kaçak silah ele geçirildi
Son Dakika Güncel Elazığ ve Diyarbakır'da 12 kaçak silah ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ ve Diyarbakır'da 12 kaçak silah ele geçirildi

6 saat önce

Elazığ ve Diyarbakır'da 12 kaçak silahın ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden biri tutuklandı.

Elazığ ve Diyarbakır'da 12 kaçak silah ele geçirildi, System.String[]

Elazığ ve Diyarbakır'da 12 kaçak silahın ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden biri tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ve mühimmat ticareti yaptıkları tespit edilen 12 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 12 tabanca ve 42 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 7'sinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SGK'yı dolandırarak 25 milyon lira zarara uğratan medikal firmalarına jandarmadan operasyon
Terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi hava operasyonuyla öldürüldü Macron'dan küstah Türkiye tepkisi: Suriye'ye operasyon yapıp dayanışma beklemesinler Kızına telefonla haber verdikten sonra pompalı tüfekle intihar etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 03:41:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ ve Diyarbakır'da 12 kaçak silah ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]