Elazığ ve Diyarbakır'da Pkk/kck Operasyonu: 6 Gözaltı
30 dakika önce
ELAZIĞ ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
ELAZIĞ ve Diyarbakır
'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Elazığ
İl Jandarma
Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, Elazığ'ın Karakoçan
ilçesi ile Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, ruhsatsız av tüfeği, bir miktar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi. Ele geçirilenlere el konulurken, Diyarbakır'da 2, Karakoçan'da ise 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:51 Kaynak: DHA
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