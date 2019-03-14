Son Dakika Haberleri: Elazığ ve Diyarbakır'da Pkk/kck Operasyonu: 6 Gözaltı

Elazığ ve Diyarbakır'da Pkk/kck Operasyonu: 6 Gözaltı

30 dakika önce

ELAZIĞ ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Elazığ ve Diyarbakır'da Pkk/kck Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
ELAZIĞ ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, Elazığ'ın Karakoçan ilçesi ile Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, ruhsatsız av tüfeği, bir miktar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi. Ele geçirilenlere el konulurken, Diyarbakır'da 2, Karakoçan'da ise 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:51 Kaynak: DHA

PKK, Elazığ, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu'dan Dikkat Çeken Uyarı: 1 Nisan'da Doğu ve Güneydoğu'da Başka Olaylar Başlar HDP'li Ahmet Türk'ten Beka Sorusuna PKK Cevabı: Bu Nasıl Çelişki?

Gaziantep'teki Terör Saldırısı Davasında 8 Sanığa Ceza Yağdı CHP İstanbul Adayı İmamoğlu: Ezana Saygısızlığa En Yüksek Direnci Ben Gösteririm
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 21:21:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ ve Diyarbakır'da Pkk/kck Operasyonu: 6 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]