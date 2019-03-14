Son Dakika Haberleri: Elazığ ve Diyarbakır'da Terör Operasyonu: 4 Gözaltı

Elazığ ve Diyarbakır'da Terör Operasyonu: 4 Gözaltı

1 saat önce

Elazığ ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Elazığ ve Diyarbakır'da Terör Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
Elazığ ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi ile Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zanlı yakalandı.


Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, laptop, 2 cep telefonu, 2 sim kart, 5 DVD, 2 kitap, örgütü simgeleyen 3 bez parçası, bir miktar esrar ile kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:21 Kaynak: AA

Diyarbakır, Elazığ, Güncel
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