Son Dakika › Güncel › Elazığ ve Diyarbakır'da trafik ışıklarında 'evde kal' çağrısı - Son Dakika
Elazığ ve Diyarbakır'da trafik ışıklarında "evde kal" çağrısı
6 saat önce
Elazığ ve Diyarbakır'da trafik sinyalizasyon sistemine yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında "evde kal" yazısı yerleştirildi.
Elazığ ve Diyarbakır'da trafik sinyalizasyon sistemine yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında "evde kal" yazısı yerleştirildi.
Elazığ ve Diyarbakır'da da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında trafik sinyalizasyon sistemlerinde uygulama başlatıldı.
Uygulamada, vatandaşların salgından etkilenmemeleri için evde kalmalarının önemine dikkat çekmek amacıyla kırmızı ışığa "Evde kal" yazısı yerleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 07:00 Kaynak: AA
Son Dakika Patenli gençler, seyir halindeki araca tutunarak yolcuya adres sordu 5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi