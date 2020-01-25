Elazığ ve Malatya'da 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ ve Malatya'da 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edildi - Son Dakika

Elazığ ve Malatya'da 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edildi

6 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edildiğini duyurdu.

Elazığ ve Malatya'da 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edildi, System.String[]

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya'da vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep hali ilan edildiğini duyurdu.


Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 24 Ocak 2020 tarihinden meydana gelen ve merkez üssü Elazığ ili Sivrice ilçesi olan deprem felaketi nedeniyle Elazığ ve Malatya İllerinde vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edilmiştir. Bu illerde bulunan vergi mükelleflerinin 24 Ocak 2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle vergi usul kanunu uyarınca mücbir sebep halinde olduğu kabul edilecektir. Mücbir sebep süresinde; verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, deprem tarihinden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizinin ödeme süresi, motorlu taşıtlar vergisi taksit ödeme süreleri uzatılmıştır. Ayrıca bu illerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçları da gerekli şartları taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 ay süreyle taksitlendirilecektir. Diğer taraftan depremde varlıklarını kaybeden vergi mükelleflerinin Vergi Usul Kanunun 115'incisi maddesi uyarınca terkin talep etmeleri mümkündür." - ANKARA

Malatya, Maliye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk Telekom, Elazığ için seferber oldu
İstanbul Üniversitesi, Elazığ depreminin ön inceleme raporu yayımladı Elazığ depremini bilen Naci Görür "Doğu Anadolu fayı uyandı" dedi ve Kahramanmaraş'ı uyardı Deprem bölgesinden bir kötü haber daha: Hava sıcaklıkları düşüyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 23:29:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ ve Malatya'da 3 ay süreyle mücbir sebep ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]