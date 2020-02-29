Elazığ ve Malatya'da depremin izleri siliniyor - Son Dakika

NURTEN ASLAN/VOLKAN KAŞİK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar öncülüğünde yürütülen çalışmalarla Elazığ ve Malatya'da depremin izleri siliniyor.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta yaşanan, 41 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması ve vatandaşların mağduriyetinin en kısa sürede giderilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Depremin ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlar bölgeye hızla intikal ederek gelişmelerle ilgili bilgi aldı, çalışmaların sevk ve idaresini sağladı.

İlk saatlerden itibaren bölgede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, başta kurtarma çalışmaları olmak üzere yardım faaliyetleri, barınma sorunları gibi birçok konuda koordinasyonu sağlayarak depremzedelerin mağduriyet yaşamasını önleyecek tedbirler aldı.

126 milyon 500 bin lira nakdi yardım

Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve AFAD iş birliği ile şu ana kadar bölgeye 126 milyon 500 bin lira nakdi yardım gönderildi.

Depremin hemen ardından başlayan ve kesintisiz süren hizmetle vatandaşlara günde 3 öğün sıcak yemek dağıtımı yapılırken halen bölgede, 43 bin 250 depremzedeye yemek veriliyor.

Aileler konteyner kente yerleşiyor

Depremzede ailelerin kalıcı konutlar inşa edilene kadar geçici barınmasını sağlamak için Elazığ'da 4 bin 806, Malatya'da ise 416 konteyner kuruluyor.

Bu kapsamda Elazığ'ın Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent, Hankendi mahalleleri ile Sivrice'nin Gölbaşı mevkisinde konteyner kurulması için çalışmalar devam ediyor.

Doğukent Mahallesi'nde 900, Kırklar Mahallesi'nde de bazıları iki katlı 456 konteynerin kurulumu tamamlandı. Daha önce kimi çadırda, yurtta kalan, kimi yakınlarının yanına sığınan depremzedeler, altyapısı ve çocuklar için park alanları bulunan, sıcak bir ortamda güvenle yaşamlarını sürdürecekleri konteynerlere yerleşiyor.

Depremden etkilenen Malatya'da 6 bölgeye konteyner kent kuruluyor. Battalgazi ilçesi Bulutlu Mahallesi'nde 25 konteyner kurulurken, Pütürge, Doğanyol ve Kale ilçelerinde 6 bölgeye konteyner kent kurulumu yapılacak.

Ayrıca bölgede depremzedelere 29 bin 934 çadır, 28 bin 909 ton kömür, 73 bin 904 yatak, 202 bin 559 battaniye, 532 ton odun, 50 bin 87 soba ve ısıtıcı, 115 bin 140 gıda kolisi, 61 bin 200 alışveriş kartı, 105 bin 967 kıyafet ile 169 bin 346 paket hijyen malzemesi ve bebek bezi desteği sunuldu.

Ara verilen eğitim başladı

Depremden sonra Elazığ'da eğitim öğretime 3 hafta ara verilen il ve ilçelerdeki 435 resmi ve 80 özel okulda 8 bin 895 öğretmen ve ?126 bin 276? öğrenci için ders zili 24 Şubat'ta çaldı.

Heyecanla okula koşan depremzede öğrenciler, arkadaşlarına ve öğretmenlerine yeniden kavuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla Elazığ'da LGS ve YKS'ye girecek 8. ve 12. sınıf öğrencilere yönelik başlatılan destekleme ve yetiştirme kursları sürüyor.

Sınavlara hazırlanan öğrencilere MEB'in tümüyle yenilenen dijital eğitim platformu EBA destekli eğitim veriliyor.

Elazığ'da deprem nedeniyle ara verilen il ve ilçelerdeki 135 Kur'an kursunda 4 bin 800 öğrenci de yeniden eğitime başladı.

Kırsaldaki depremzedeler için konut

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Elazığ'da depremden etkilenen köylerde 1500 ev kurulacağı öğrenildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde depremden etkilenen Çevrimtaş köyünde yapılan çelik konstrüksiyonlu evlerden ilki, sahibine teslim edildi. Evlerin yanı sıra 4-5 büyükbaş hayvan kapasiteli ahırlar da yapılıyor.

Depremzedelere kiracı ve ev sahibi yardımı

AFAD Başkanlığı, Elazığ'da 2 bin 47, Malatya'da 1770 olmak üzere 3 bin 817 kişiye 26 milyon 524 bin lira kiracı ve ev sahibi yardımı yaptı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, evi yıkılan ve eşyalarını alamayanlar, depremde zarar gören, hayatını kaydedenlerin yakınları ve enkazdan yaralı kurtulanlara 8 milyon 625 bin lira yardım gerçekleştirildi.

AFAD ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca toplam 35 milyon 150 bin lira yardım yapıldı.

Depremzedeler için AFAD ve Türk Kızılay tarafından yürütülen kampanyalarda 145 milyon 37 bin lira toplandı.

Üreticilere destek

Depremden etkilenen üreticilere küçük ve büyükbaş hayvan yardımı yapılırken hayvanlar için 1685 çadır kuruldu, 185 bin 900 kilogram yem dağıtıldı.

Deprem bölgesinde psikososyal, rehberlik ve manevi destek çalışmaları kapsamında 57 bin 758 kişiye hizmet sunuldu

Hasar tespiti tamamlandı

Depremin ardından binaların hasar durumlarını ortaya çıkarmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca oluşturulan 1000 kişilik ekip, depremden etkilenen bölgeleri sokak sokak gezerek hasar tespiti yaptı.

Elazığ'daki çalışmada 263 yıkık, 7 bin 698 ağır hasarlı, bin 540 orta hasarlı, 558 de acil yıkılacak bina tespit edildi. Toplamda yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı bina sayısı 8 bin 519, bağımsız bölüm sayısı ise 19 bin 821 olarak belirlendi. Elazığ'da 61 bin 152 binada, 202 bin bağımsız bölümün tespiti yapıldı. Diğer taraftan 201 binanın yıkım işlemleri tamamlandı. Hızlı şekilde diğer yıkım işlemleri de devam ettirilerek yapım süreci başlatıldı.

Doğanyol ilçesinde 202, Pütürge'de 150, Kale'de 37, Battalgazi'de 18, Yeşilyurt'ta ise 2 olmak üzere 409 binanın yıkıldığı Malatya'da, Pütürge ilçesinde 2 bin 250, Battalgazi'de 1229, Kale'de 827, Doğanyol'da 444, Yeşilyurt'ta ise 183 olmak üzere 4 bin 933 binada 9 bin 323 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Yürütülen hasar tespit çalışmaları kapsamında Doğanyol ilçesinde 133, Battalgazi'de 102, Pütürge'de 54, Kale'de 11, Yeşilyurt'ta ise 6 olmak üzere 306 binanın acil yıkılmasına karar verildi.

Depremde Elazığ'da 38, Malatya'da 36 olmak üzere 74 okul zarar gördü.

Ev eşyaları jandarma araçlarıyla taşınıyor

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, eşyasını taşımak için araç bulmakta zorlanan ağır hasarlı ev sahiplerinin nakliye ihtiyaçlarını karşılamak ve eşyaları uygun bir depoda muhafaza etmek amacıyla araç ve personel görevlendirdi.

Ayrıca yurdun dört bir yanından gönderilen giyim yardımlarının depremzedelere ulaştırılması amacıyla oluşturulan giyim mağazası da hizmete sunuldu.

Depremzedeler için konut

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Elazığ ve Malatya'daki depremin ardından yapımına başlanan kalıcı konutların bir yıl içinde tamamlaması hedefleniyor.

Bakanlık tarafından depremzedelerin yıl sonuna kadar kalıcı konutlara kavuşması için Elazığ'da 19 bin 800, Malatya'da da 7 bine yakın bağımsız bölüme ilişkin çalışma yürütülüyor.

Elazığ'da depremde evleri yıkılan ve isimleri kurayla belirlenen depremzedeler yeni evlerinin anahtarlarını almaya başladı. Cumhuriyet ve Bizmişen mahallelerinde depremzedeler için ayrılan 132 konutun kurayla belirlenen hak sahiplerine evlerinin anahtarı teslim ediliyor.