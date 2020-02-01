Elazığ ve Malatya'da iyileştirme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşların hayatlarını normale döndürmek amacıyla AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmaları sürüyor.



Bölgede depremin yaşandığı 24 Ocak 2020 tarihinden bu zamana büyüklüğü 4,0'ın üzerinde 23, toplamda bin 731 artçı deprem meydana geldi. Deprem bölgesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamladı, 45 vatandaş enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Depremde 41 vatandaş hayatını kaybetti. Hastanelere başvuran bin 629 vatandaştan bin 580'i taburcu edilirken, 4'ü yoğun bakımda olan 50 vatandaşın tedavisi devam ediyor.



AFAD, 14 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdi



AFAD Başkanlığı, bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ Valiliği emrine 7 milyon TL, Malatya Valiliği emrine 7 milyon TL olmak üzere toplam 14 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdi.



Yardım kampanyası yoğun ilgiyle devam ediyor



Türk milletinin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası kapsamında, banka hesaplarında 58 Milyon 820 bin 338 TL, SMS sisteminde 27 Milyon 851 Bin 490 TL olmak üzere toplam 86 Milyon 671 bin 828 TL yardım toplandı.



231 Bin öğün sıcak yemek dağıtıldı



Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında TAMP Beslenme Çalışma Grubu koordinasyonunda Elazığ'da 159 bin 867 öğün, Malatya'da 71 bin 400 öğün olmak üzere toplam 231 bin 267 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Türk Kızılay tarafından ayrıca bölgeye 7 ikram aracı, 1 çocuk dostu alan ve 4 mobil mutfak ile 3 sahra mutfak kiti sevk edildi.



Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 6 bin 807 kişi görev aldı



Bölgeye arama kurtarma çerçevesinde 2 bin 783 personel, 310 araç ve 24 arama köpeği görev aldı. TAMP çalışma gruplarından bölgeye 2 bin 182 personel ve 238 araç görevlendirildi. Toplam bin 842 STK personeli de çalışmalara katılım sağladı. Süreç boyunca toplam 6 bin 807 kişi çalışmalarda bulundu.



İhtiyaç malzemeleri bölgeye ulaştırılıyor



AFAD ve Türk Kızılay lojistik depolarından toplamda 372 tır ile bölgeye 28 bin 678 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 45 bin 904 yatak, 102 bin 83 battaniye, 3 bin 244 uyku seti ve 11 bin 730 ısıtıcı sevk edildi.



Bağış yapmak isteyen vatandaşların dikkatine



Vatandaşlar, tüm GSM operatörlerinden DEPREM yazıp 1866'ya SMS göndererek afetzedeler için 10 TL bağışta bulunabiliyor. Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası ile PTTBank'ın aşağıdaki hesap numaralarına istedikleri tutarda yardım yapabiliyor. - ANKARA